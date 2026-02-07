Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Άλτες του σκι έκαναν ενέσεις μεγέθυνσης πέους για καλύτερα άλματα

Ο πρωταθλητισμός πολλές φορές οδηγεί τους αθλητές σε ακραία πράγματα για να πετύχουν τους στόχους τους και οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες δεν αποτελούν εξαίρεση στον κανόνα.

Ορισμένοι αθλητές, με σκοπό την επιτυχία και τα ρεκόρ, είναι αποφασισμένοι να φτάσουν στα άκρα. Ακόμα και να κάνουν μεγέθυνση γεννητικών οργάνων, ώστε να πετύχουν καλύτερες επιδόσεις στο άλμα με σκι χρησιμοποιώντας το ως τέχνασμα για να έχουν πιο… αεροδυναμικό σχήμα στην στολή τους.

Δημοσίευμα της γερμανικής Bild αποκάλυψε ότι αρκετοί αθλητές έκαναν ενέσεις με υαλουρονικό οξύ στο πέος τους για να πετούν πιο μακριά.

Οι κινήσεις αυτές φέρονται να έγιναν πριν την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στην Ιταλία, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ να έχει ενημερωθεί για το ζήτημα και να το ερευνά.

Η Bild υποστηρίζει ότι αθλητές έκαναν ενέσεις υαλουρονικού οξέος στο πέος τους για να “παρακάμψουν το σύστημα” μετρήσεων για τις στολές τους που λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην έχουν αεροδυναμικό πλεονέκτημα στις στολές τους

Ο κάθε σκιέρ καλείται να φτιάξει τη στολή του με βάση τις μετρήσεις του σώματος του, που περιλαμβάνουν το ύψος της βουβωνικής χώρας, το οποίο καθορίζεται με ένα πιστοποιημένο 3D σωματικό scanner από την FIS (Διεθνής Ομοσπονδία Χειμερινών Αθλημάτων).

Το συνολικό μέγεθος της στολής έχει σημαντική επίδραση στην ανύψωση που μπορεί να επιτευχθεί, πράγμα που σημαίνει ότι οι αθλητές έχουν την ευκαιρία να κάνουν μεγαλύτερο άλμα.

Το καβάλο της στολής επιτρέπεται να φτάνει έως το κάτω μέρος των γεννητικών οργάνων του αθλητή, γεγονός που σημαίνει ότι οποιοσδήποτε μεγεθυμένος όγκος θα μπορούσε να βοηθήσει στη βελτίωση του άλματος.

Οι κίνδυνοι από την πλαστική επέμβαση

Όπως υποστηρίζει ο καθηγητής ουρολογίας, Έρικ Τσουγκ, η αύξηση του πέους με υαλουρονικό οξύ θα το έκανε μεγαλύτερο σε διάμετρο.

Το υαλουρονικό οξύ έχει προσωρινό αποτέλεσμα και χρειάζεται ανανέωση κάθε έξι έως δώδεκα μήνες, ανάλογα με την απορρόφηση και τη μετανάστευση των σωματιδίων.

Η ένεση του υαλουρονικού οξέος στο πέος μόνο ακίνδυνη δεν είναι, καθώς μπορεί υπάρξουν σοβαρά προβλήματα τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, αναφέρει ο Guardian.

“Μία κακή τεχνική ένεσης ή η λάθος δόση μπορεί να προκαλέσει πόνο στο πέος, κακή αισθητική παραμόρφωση, λοίμωξη, φλεγμονή, αλλαγή στην αίσθηση και σεξουαλική δυσλειτουργία. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η λοίμωξη μπορεί να επεκταθεί προκαλώντας γάγγραινα (νέκρωση των ιστών) και απώλεια του πέους”.