Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Σοκαριστικός τραυματισμός αθλήτριας – Ούρλιαζε από τον πόνο (βίντεο)

Σοκαριστικός ήταν ο τραυματισμός της Αμερικανίδας Λίντσεϊ Βον στον αγώνα κατάβασης στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες που διεξάγονται στο Μιλάνο και στην Κορτίνα.

Συγκεκριμένα, η 41χρονη σκιέρ τραυματίστηκε έπειτα από πτώση, με αποτέλεσμα να ουρλιάζει από τον πόνο.

Μετά την πτώση, η αθλήτρια θρύλος, η οποία αγωνιζόταν με κομμένο χιαστό στο αριστερό γόνατο καθώς είχε τραυματιστεί σοβαρά μια εβδομάδα πριν την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών, παρέλαβε ελικόπτερο για τη μεταφορά της σε νοσοκομείο.

Είχε υποβληθεί σε εγχείρηση στο γόνατο

Η Βον είχε ανακοινώσει ότι αποσύρεται από το σκι το 2019, αλλά τον Νοέμβριο του 2024 ανακοίνωσε ότι επιστρέφει στις πίστες αφού υποβλήθηκε σε εγχείρηση στο γόνατο επτά μήνες νωρίτερα προκειμένου να σταματήσουν οι πόνοι που την είχαν υποχρεώσει να βάλει τέλος στην καριέρα της.

Στην μεγάλη καριέρα της η Βον έχει κερδίσει τέσσερα πρωταθλήματα World Cup (2008, 2009, 2010 και 2012) ενώ το 2010 είχε γίνει η πρώτη αμερικανίδα που κατακτά χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στους αγώνες του 2010.

O τραυματισμός της Βον στο γόνατο είχε σημειωθεί σε αγώνα κατάβασης στο Κραν Μοντανά στις 30 Ιανουαρίου 2026.