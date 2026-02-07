Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Παύλος Ντε Γκρες με γαλανόλευκη γραβάτα στην τελετή έναρξης

Ο Παύλος Ντε Γκρες βρέθηκε στο Μιλάνο για την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων μαζί με τη σύζυγό του, Μαρί Σαντάλ και τον αδελφό του, Νικόλαο Ντε Γκρες

Οι τρεις τους παρακολούθησαν τη φαντασμαγορική τελετή από τις εξέδρες, χαμογελαστοί και ενθουσιασμένοι. Μάλιστα, εντύπωση προκάλεσε η στυλιστική επιλογή του Πάυλου Ντε Γκρες καθώς φορούσε γραβάτα με την ελληνική σημαία, αξεσουάρ που χρησιμοποιεί αρκετά συχνά σε επίσημες, δημόσιες εμφανίσεις του.

Η Μαρί Σαντάλ, κομψή και διακριτική, στάθηκε στο πλευρό του καθ’ όλη τη διάρκεια της τελετής, ανταλλάσσοντας χαμόγελα υποδεχόμενη με θερμά χειροκροτήματα την πενταμελή ελληνική ολυμπιακή αποστολή.