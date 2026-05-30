Επεισόδια στο Παρίσι την ώρα του τελικού του Champions League – Μάχες σώμα με σώμα μεταξύ οπαδών και αστυνομίας
Οδομαχίες και προσαγωγές
Μπαρούτι μυρίζει η ατμόσφαιρα στο Παρίσι κατά την διάρκεια του τελικού του Champions League ανάμεσα σε Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ στην Βουδαπέστη.
Μετά το γκολ το γρήγορο γκολ της Άρσεναλ προέκυψαν οι πρώτες εντάσεις με απογοητευμένους οπαδούς να πετούν αντικείμενα προς τις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ έβαλαν φωτιά και σε μια στάση λεωφορείων, που απάντησαν με χρήση χημικών για να ακολουθήσουν οδομαχίες.
Με τον κύριο όγκο των οπαδών που δεν μπόρεσε να βρεθεί στη Βουδαπέστη να είναι εντός και εκτός του Παρκ Ντε Πρενς (η έδρα της Παρί), από νωρίς βέβαια η ατμόσφαιρα είχε ένταση. Όπως ενημέρωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Γαλλίας οι αρχές έχουν προχωρήσει σε δέκα προσαγωγές, ενώ στο 18ο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας εντοπίστηκαν ομάδες κουκουλοφόρων με σιδηρολοστούς
