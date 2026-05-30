Επεισόδια στο Παρίσι την ώρα του τελικού του Champions League – Μάχες σώμα με σώμα μεταξύ οπαδών και αστυνομίας

Μπαρούτι μυρίζει η ατμόσφαιρα στο Παρίσι κατά την διάρκεια του τελικού του Champions League ανάμεσα σε Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ στην Βουδαπέστη.

Μετά το γκολ το γρήγορο γκολ της Άρσεναλ προέκυψαν οι πρώτες εντάσεις με απογοητευμένους οπαδούς να πετούν αντικείμενα προς τις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ έβαλαν φωτιά και σε μια στάση λεωφορείων, που απάντησαν με χρήση χημικών για να ακολουθήσουν οδομαχίες.

🇨🇵 París, Francia | 🔴 En el contexto de la final de la Champions entre el PSG y el Arsenal, esto ha ocurrido en París cuando el Arsenal ha marcado un gol al equipo parisino. Imágenes de los alrededores del Parque de los Príncipes. pic.twitter.com/LdWX2YaCwb— 𝐄𝐥 𝐈𝐦𝐩𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥 (@ElImperialEsp) May 30, 2026