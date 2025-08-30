Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Το αναλυτικό πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής

Σε τρεις δόσεις η πρεμιέρα

DEBATER NEWSROOM

Ανακοίνωσε η UEFA το πλήρες πρόγραμμα των 36 ομάδων για τη League Phase του Champions League.

Η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League θα διεξαχθεί σε τρεις ημέρες. Θα ξεκινήσει την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, θα συνεχιστεί την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου με την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Πάφος και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου.

Η κάθε ημέρα θα περιλαμβάνει 6 αγώνες.

Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

  • 19:45 Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ
  • 19:45 Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
  • 22:00 Γιουβέντους – Ντόρτμουντ
  • 22:00 Ρεάλ – Μαρσέιγ
  • 22:00 Μπενφίκα – Καραμπάγκ
  • 22:00 Τότεναμ – Βιγιαρεάλ

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

  • 19:45 Ολυμπιακός – Πάφος
  • 19:45 Σλάβια Πράγας – Μπόντο Γκλιμτ
  • 22:00 Άγιαξ – Ίντερ
  • 22:00 Μπάγερν – Τσέλσι
  • 22:00 Λίβερπουλ – Ατλέτικο
  • 22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα
