Champions League: Το αναλυτικό πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής
Σε τρεις δόσεις η πρεμιέρα
Ανακοίνωσε η UEFA το πλήρες πρόγραμμα των 36 ομάδων για τη League Phase του Champions League.
Η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League θα διεξαχθεί σε τρεις ημέρες. Θα ξεκινήσει την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, θα συνεχιστεί την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου με την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Πάφος και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου.
Η κάθε ημέρα θα περιλαμβάνει 6 αγώνες.
Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League
Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025
- 19:45 Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ
- 19:45 Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
- 22:00 Γιουβέντους – Ντόρτμουντ
- 22:00 Ρεάλ – Μαρσέιγ
- 22:00 Μπενφίκα – Καραμπάγκ
- 22:00 Τότεναμ – Βιγιαρεάλ
Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025
- 19:45 Ολυμπιακός – Πάφος
- 19:45 Σλάβια Πράγας – Μπόντο Γκλιμτ
- 22:00 Άγιαξ – Ίντερ
- 22:00 Μπάγερν – Τσέλσι
- 22:00 Λίβερπουλ – Ατλέτικο
- 22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα
