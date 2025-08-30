Champions League: Το αναλυτικό πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής

Ανακοίνωσε η UEFA το πλήρες πρόγραμμα των 36 ομάδων για τη League Phase του Champions League.

Η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League θα διεξαχθεί σε τρεις ημέρες. Θα ξεκινήσει την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, θα συνεχιστεί την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου με την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Πάφος και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου.

Η κάθε ημέρα θα περιλαμβάνει 6 αγώνες.

Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

19:45 Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ

19:45 Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

22:00 Γιουβέντους – Ντόρτμουντ

22:00 Ρεάλ – Μαρσέιγ

22:00 Μπενφίκα – Καραμπάγκ

22:00 Τότεναμ – Βιγιαρεάλ

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025