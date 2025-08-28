Ολυμπιακός: Ο “Γολγοθάς” της φάσης των ομίλων του Champions League

Ο Ολυμπιακός γνωρίζει πλέον τους αντιπάλους του στη φάση των ομίλων του Champions League, μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στο «Grimaldi Forum» του Μονακό. Οι «ερυθρόλευκοι» θα βρουν απέναντί τους μερικές από τις πιο ισχυρές ομάδες της Ευρώπης.

Οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού για την φάση των ομίλων είναι οι εξής:

Ρεάλ Μαδρίτης (εντός)

Μπαρτσελόνα (εκτός)

Λεβερκούζεν (εντός)

Άρσεναλ (εκτός)

Αϊντχόφεν (εντός)

Άγιαξ (εκτός)

Πάφος (εντός)

Καϊράτ (εκτός)

Σύστημα πρόκρισης

Οι οκτώ πρώτες ομάδες κάθε ομίλου θα προκριθούν απευθείας στη φάση των «16». Οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 9η έως την 24η θέση θα δώσουν αγώνες μπαράζ για να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στους «16». Οι ομάδες που τερματίσουν στις θέσεις 25 έως 36 θα ολοκληρώσουν την ευρωπαϊκή τους πορεία.

Ημερομηνίες των αγώνων

Η πρεμιέρα της φάσης των ομίλων θα γίνει το τριήμερο 16-18 Σεπτεμβρίου 2025, με την τελευταία αγωνιστική να διεξάγεται στις 28 Ιανουαρίου 2026. Οι ακριβείς ημερομηνίες των αγώνων θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Το πρόγραμμα των αγώνων είναι το εξής:

1η αγωνιστική: 16–18 Σεπτεμβρίου 2025

2η αγωνιστική: 30 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2025

3η αγωνιστική: 21–22 Οκτωβρίου 2025

4η αγωνιστική: 4–5 Νοεμβρίου 2025

5η αγωνιστική: 25–26 Νοεμβρίου 2025

6η αγωνιστική: 9–10 Δεκεμβρίου 2025

7η αγωνιστική: 20–21 Ιανουαρίου 2026

8η αγωνιστική: 28 Ιανουαρίου 2026

Αναμένονται συναρπαστικοί αγώνες και ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να διακριθεί και να πετύχει την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.