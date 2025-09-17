Champions League: Νίκες για Λίβερπουλ, Ίντερ, Παρί και Μπάγερν

Με ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις συνεχίστηκε την Τετάρτη 17/9 η πρώτη αγωνιστική του Champions League.

Συγκεκριμένα, η κάτοχος του τροπαίου Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε με 4-0 (Μαρκίνιος 3′, Κβαρατσκέλια 39′, Μέντες 51′, Ράμος 90′ ) της Αταλάντα εντός έδρας.

Από εκεί και πέρα, η φιναλίστ του περσινού τελικού Ίντερ επικράτησε με 2-0 του Άγιαξ, με τον Τουράμ με δυο γκολ (42΄ και 47΄) να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης.

Η Μπάγερν Μονάχου από την πλευρά της νίκησε 3-1 την Τσέλσι εντός έδρας μπαίνοντας με το δεξί στην διοργάνωση. Ο Τσαλομπά με αυτογκόλ στο 20ο λεπτό έκανε το 1-0 για την Μπάγερν, με τον Κέιν με πέναλτι επτά λεπτά αργότερα να γράφει το 2-0. Ο Πάλμερ μείωσε για την Τσέλσι στο 29ο λεπτό, με τον Κέιν και πάλι να σκοράρει στο 63΄για το 3-1.

Τέλος, η Ατλέτικο Μαδρίτης αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 έκανε το 2-2 κόντρα στην Λίβερπουλ αλλά οι Άγγλοι πήραν τελικά την νίκη με 3-2. Οι Ρόμπερτσον (4′), Σαλάχ (6′), Φαν Ντάικ (90+2′) σκόραραν για την Λίβερπουλ, με τον Γιορέντε (45+3′. 81′) να ισοφαρίζει για τους Ισπανούς.