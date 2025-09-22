“Χάλκινος” ο Τσαπατάκης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρακολύμβησης στη Σιγκαπούρη

Την πρώτη διάκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρακολύμβησης 2025 στη Σιγκαπούρη απέσπασε για την Ελλάδα ο Αντώνης Τσαπατάκης κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στα 100μ. πρόσθιο SB4 με χρόνο 1:39.73.

Ο Έλληνας Παραολυμπιονίκης είχε κάνει εξαιρετική εμφάνιση στα προκριματικά, πετυχαίνοντας τη δεύτερη καλύτερη επίδοση και την πρώτη στη σειρά του στο τουρνουά της Σιγκαπούρης.

Έτσι στον κατάφερε να πάρει την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο, προσθέτοντας άλλη μια διάκριση στην καριέρα του.

Στις υπόλοιπες ελληνικές συμμετοχές, ο Γιάννης Κωστάκης τερμάτισε τέταρτος στην προκριματική του σειρά στα 50μ. πρόσθιο SB2 και κατετάγη 9ος συνολικά, ενώ η Μαρία Φανουρία Τζιβελέκη πήρε την 9η θέση στα 50μ. ελεύθερο S5.