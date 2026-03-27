Χακάν Σουκούρ: Ο άνθρωπος που σβήστηκε από την ποδοσφαιρική ιστορία της Τουρκίας

Ο Χακάν Σουκούρ επανήλθε στην επικαιρότητα τις τελευταίες ώρες με αφορμή ένα πανό που σήκωσαν οπαδοί της Τουρκίας στον αγώνα με την Ρουμανία για τα μπαράζ του Μουντιάλ 2026.

Η τουρκική εθνική ομάδα ποδοσφαίρου χρειάζεται να νικήσει το Κόσοβο στον επόμενο νοκ άουτ γύρο για να πάρει το εισιτήριο για τα γήπεδα του Καναδά, των ΗΠΑ και του Μεξικό μετά την επικράτηση επί της Ρουμανίας το βράδυ της Πέμπτης (26/3). Η Τουρκία θα επιστρέψει σε Παγκόσμιο Κύπελλο μετά από 24 χρόνια με την τελευταία φορά να το μακρινό 2002 όταν έφτασαν στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πανό που σήκωσαν οι οπαδοί απεικονιζόταν η θρυλική ομάδα της Τουρκίας που έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του Μουντιάλ το 2002 κάνοντας μία άτυπη σύγκριση με την τωρινή ομάδα που παλεύει για την θέση της στο Μουντιάλ 2026.

Από τον πανό των ποδοσφαιρικών θρύλων της Τουρκίας που την οδήγησαν για πρώτη φορά στην ιστορία της σε ημιτελικά Μουντιάλ έλειπε ένα πρόσωπο. Αυτό του Χακάν Σουκούρ.

Ο άνθρωπος-θρύλος που ξεχάστηκε

Ο Σουκούρ είναι με διαφορά ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής που έχει βγάλει ποτέ το τουρκικό ποδόσφαιρο. Όντας εξόριστος πλέον στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, ο παλαίμαχος επιθετικός βλέπει το όνομα του να σβήνεται από τα κιτάπια της ιστορίας του τουρκικού ποδοσφαίρου λόγω της στήριξης του στον Φετουλάχ Γκιουλέν ο οποίος ήταν ο θρησκευτικός ηγέτης της Τουρκίας.

Η ρήξη του Γκιουλέν με τον Ερντογάν ξεκίνησε σταδιακά και κορυφώθηκε στην προσπάθεια πραξικοπήματος από τον θρησκευτικό ηγέτη της Τουρκίας που έφερε στην εξορία αυτόν και τους οπαδούς του.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ερντογάν και ο Γκιουλέν ήταν παρών δίπλα-δίπλα στο γάμο του μεγαλύτερου σταρ που έβγαλε ποτέ το τουρκικό ποδόσφαιρο. Όμως μετά από τόσα χρόνια, τίποτα πλέον δεν είναι ίδιο.

Ο Χακάν Σουκούρ πλέον παρά τα χρόνια προσφοράς θεωρείται εχθρός του κράτους. Ο ίδιος θα κατηγορηθεί για προδοσία αν τολμήσει να γυρίσει στην πατρίδα του με τον πατέρα του να είναι ήδη στην φυλακή λόγω των πολιτικών διώξεων του Ερντογάν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο μεταξύ, ο Σουκούρ έχει κάνει πράγματα ανεπανάληπτα για το ποδόσφαιρο στην Τουρκία. Έχει αναδειχθεί πέντε συνεχόμενες χρονιές καλύτερος παίκτης της Γαλατασαράι, κατέκτησε το Europa League, τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο για ομάδα της Τουρκίας, σάρωσε ως πρώτος σκόρερ στο τουρκικό πρωτάθλημα και μέτρησε 51 γκολ σε 112 συμμετοχές με το εθνόσημο της χώρας.

Έχει άπειρα ρεκόρ κάτω από το όνομα του, ενώ το πρόσωπο και το όνομα του ήταν συνώνυμο με την Γαλατασαράι, τουλάχιστον μέχρι να εξοριστεί. Το μέλλον του μετά το ποδόσφαιρο άφηνε πολλές υποσχέσεις για μια… νέα λαμπρή καριέρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκλέχθηκε πανηγυρικά στο τουρκικό κοινοβούλιο το 2011 έχοντας και παρουσία στην τηλεόραση ως σχολιαστής. Όμως η πορεία του έμελλε να αλλάξει λόγω της σχέσης του με τον Γκιουλέν.

Αναγκάστηκε να μετακομίσει μόνιμα στην Καλιφόρνια προκειμένου να ξεφύγει, ωστόσο όλα τα χρήματα, τα προσωπικά αντικείμενα αλλά και η ζωή που άφησε πίσω έμειναν κλειδωμένα και βυθισμένα στην Τουρκία. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα στις ΗΠΑ να πρέπει να βρει τρόπο να βγάλει χρήματα για να συντηρήσει τον εαυτό του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άνοιξε ένα μαγαζί στο οποίο έκανε όλες τις δουλειές ο ίδιος, όμως μόλις έγινε αντιληπτό από Τούρκους που έμεναν εκεί και ήταν υπέρ του Ερντογάν, είχε ουκ ολίγες απειλητικές επισκέψεις. Έτσι αποφάσισε να κάνει δουλειές όπου δεν θα είναι σε ένα σημείο όπως οδηγός Uber.

Ο ίδιος έγινε οδηγός Uber και μετά πουλούσε βιβλία στο Amazon. Το έκανε για να μάθει καλά αγγλικά και παράλληλα να κερδίζει και χρήματα. Πλέον, κάνει αρκετά συχνά Live στο Youtube και σε κάποιες περιπτώσεις μιλά για τη Γαλατά και το τουρκικό ποδόσφαιρο. Μάλλον θέλει να θυμίζει στον κόσμο ότι δεν έχει ξεχάσει από που ξεκίνησε και που ήταν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έχοντας φτάσει τα 53 έτη ασχολείται πλέον ως προπονητής νέων σε ακαδημίες ποδοσφαίρου.