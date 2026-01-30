Australian Open: Στον τελικό ο Αλκαράθ που πήρε το θρίλερ από τον Ζβέρεφ – Πρώτη παρουσία για το “παιδί-θαύμα” της Ισπανίας

Σε ένα παιχνίδι με τεράστια ένταση που είχε τα… πάντα ο Κάρλος Αλκαράθ έκαμψε την αντίσταση του Σάσα Ζβέρεφ και πέρασε στο τελικό του Australia Open.

O 22χρονος τενίστας ξεπέρασε το εμπόδιο του Σάσα Ζβέρεφ (Νο.3) με 6-4, 7-6(5), 6-7(5), 6-7(4), 7-5 και προκρίθηκε για πρώτη φορά στον τελικό του Australian Open.

Σε έναν ημιτελικό που… στιγματίστηκε και από την επίθεση του Ζβέρεφ σε διαιτητή και Αλκαράθ για το πρόβλημα που είχε με τις κράμπες και έφερε μεγάλη ένταση στην αναμέτρηση.

Πλέον ο Αλκαράθ είναι στον τελικό της διοργάνωσης για πρώτη φορά στην καριέρα του όπου θα αντιμετωπίσει τον θρυλικό Νόβακ Τζόκοβιτς.