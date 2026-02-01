Australian Open: «Λύγισε» ο Τζόκοβιτς και ηττήθηκε με 3 – 1 από τον Αλκαράθ

Ο Κάρλος Αλκαράθ επικράτησε με 3-1 σετ του Νόβακ Τζόκοβιτς στον τελικό του Australian Open και κατέκτησε τον τίτλο, μπαίνοντας παράλληλα στη σπουδαία λίστα των αθλητών που έχουν κατακτήσει και τα τέσσερα Grand Slam της καριέρας τους.

Ο Σέρβος ξεκίνησε εντυπωσιακά τον αγώνα, κατακτώντας το πρώτο σετ, ωστόσο ο Ισπανός αντέδρασε ιδανικά, ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του και με τρία συνεχόμενα σετ έφτασε στη μεγάλη ανατροπή και στην κατάκτηση του τροπαίου στη Μελβούρνη.

Ο τελικός πρόσφερε πλούσιο θέαμα και υψηλής ποιότητας τένις, με εντυπωσιακούς πόντους που κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων. Και οι δύο αθλητές απέδειξαν ότι άξιζαν απόλυτα την παρουσία τους στον τελικό, με τον Αλκαράθ να αναδεικνύεται τελικά νικητής, παρουσία και του Ράφα Ναδάλ στις εξέδρες.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μπήκε δυναμικά στον τελικό, επιβάλλοντας από νωρίς τον ρυθμό του. Με δύο break στο σερβίς του Αλκαράθ, κατέκτησε άνετα το πρώτο σετ με 6-2, κάνοντας το 1-0 και θυμίζοντας τον κυρίαρχο παίκτη των προηγούμενων ετών.

Στο δεύτερο σετ, όμως, η εικόνα του αγώνα άλλαξε. Ο Αλκαράθ έδειξε χαρακτήρα πρωταθλητή, απάντησε με δύο break στον Σέρβο και επικράτησε επίσης με 6-2, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Ο Ισπανός εκμεταλλεύτηκε το μομέντουμ και στο τρίτο σετ παρουσίασε εξαιρετικό τένις. Με σταθερότητα και εντυπωσιακά χτυπήματα, επικράτησε με 6-3 και πήρε το προβάδισμα με 2-1, παρά τη μεγάλη προσπάθεια του Τζόκοβιτς. History 🏆



History 🏆

Career slam complete, take a bow @carlosalcaraz 🇪🇸

February 1, 2026

Το τέταρτο σετ ήταν το πιο αμφίρροπο της αναμέτρησης. Οι δύο παίκτες κράτησαν τα σερβίς τους και όλα έδειχναν ότι το σετ θα κριθεί στο τάι μπρέικ. Ωστόσο, στο 6-5 υπέρ του, ο Αλκαράθ κατάφερε να «σπάσει» το σερβίς του Σέρβου, να κλείσει το σετ και τον αγώνα και να πανηγυρίσει έξαλλα την κατάκτηση του τίτλου μαζί με την ομάδα του.

Με αυτή τη νίκη, ο Κάρλος Αλκαράθ έγινε ο νεαρότερος τενίστας στην ιστορία που έχει κατακτήσει και τα τέσσερα Grand Slam, γράφοντας το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του παγκόσμιου τένις.