Βίσση ή Καρβέλας; Μισός αιώνας μαζί, δύο αντίθετες αλήθειες – Εσείς με ποιον είστε;
Βίσση ή Καρβέλας; Μισός αιώνας μαζί, δύο αντίθετες αλήθειες – Εσείς με ποιον είστε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Βίσση ή Καρβέλας; Μισός αιώνας μαζί, δύο αντίθετες αλήθειες – Εσείς με ποιον είστε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Formula 1: Ο Φερστάπεν πήρε την pole για το sprint στη Σιγκαπούρη – Στο μικροσκόπιο των αγωνοδικών

Ο Ολλανδός σημείωσε τον καλύτερο χρόνο στις κατατακτήριες του sprint. Οι αγωνοδίκες εξετάζουν προσπέρασμα στον Χάμιλτον, ενώ η ποινή του Ράσελ αφορά τον κυριακάτικο αγώνα.

Formula 1: Ο Φερστάπεν πήρε την pole για το sprint στη Σιγκαπούρη – Στο μικροσκόπιο των αγωνοδικών
Ο Μαξ Φερστάπεν σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στις κατατακτήριες του sprint στη Σιγκαπούρη. (EPA)
DEBATER NEWSROOM

Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν ο ταχύτερος στις κατατακτήριες δοκιμές για το sprint της Σιγκαπούρης, την Παρασκευή (9/10), συνεχίζοντας τις καλές εμφανίσεις του στη Formula 1. Ωστόσο, η επίδοσή του συνοδεύτηκε από κλήση στους αγωνοδίκες για πιθανό προσπέρασμα υπό καθεστώς κίτρινων σημαιών.

Ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Red Bull ολοκλήρωσε τον ταχύτερο γύρο του σε 1:31.156, κατακτώντας την πρώτη θέση για τον αγώνα sprint του Σαββάτου (10/10).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πίσω του κατατάχθηκαν ο Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes και ο Σαρλ Λεκλέρ με τη Ferrari, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν οι δύο McLaren των Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις.

Το προσπέρασμα στον Χάμιλτον που εξετάζουν οι αγωνοδίκες

Ο Φερστάπεν κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για προσπέρασμα στον Λιούις Χάμιλτον ενώ στην πίστα υπήρχαν κίτρινες σημαίες.

Η εξέταση του περιστατικού εκκρεμεί, με τον οδηγό της Red Bull να έχει σημειώσει τον καλύτερο χρόνο στην πίστα.

Ο ίδιος δήλωσε πολύ χαρούμενος για την πρώτη θέση, έχοντας επιστρέψει στις νίκες την προηγούμενη Κυριακή στη Μαλαισία, μετά τη δεύτερη θέση στο Αζερμπαϊτζάν.

Δεύτερος στο sprint ο Ράσελ – Ποινή για τον αγώνα της Κυριακής

Ο Τζορτζ Ράσελ εξασφάλισε τη δεύτερη θέση στις κατατακτήριες του sprint, όμως έχει μπροστά του διαφορετικές συνθήκες για το κυριακάτικο Grand Prix.

Η αλλαγή εξαρτημάτων της μονάδας ισχύος, μετά τη βλάβη στη Μαλαισία, επιφέρει ποινή στη σειρά εκκίνησης του κύριου αγώνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ποινή δεν επηρεάζει τη θέση του στο sprint του Σαββάτου, αλλά αναμένεται να τον στείλει στο πίσω μέρος του grid την Κυριακή.

Έβδομος ο Αντονέλι, πίσω από τον Χάμιλτον

Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος, Κίμι Αντονέλι, κατετάγη έβδομος, πίσω από τον Χάμιλτον.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο νεαρός Ιταλός, που έχει προβάδισμα 84 βαθμών από τον Ράσελ, παραδέχθηκε ότι δυσκολεύτηκε με τη συμπεριφορά της Mercedes.

«Το μονοθέσιο είναι πολύ απρόβλεπτο. Το Σαββατοκύριακο θα είναι δύσκολο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ένατη θέση βρέθηκε ο Ιζάκ Χαζάρ με τη Red Bull και στη δέκατη ο Πιερ Γκασλί με την Alpine. Ο Εστεμπάν Οκόν σημείωσε τον 16ο χρόνο με τη Haas.

Το πρόγραμμα στη Σιγκαπούρη

Το sprint του Σαββάτου θα έχει διάρκεια 21 γύρων, ενώ αργότερα την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθούν οι κατατακτήριες για το Grand Prix της Κυριακής (11/10), το οποίο περιλαμβάνει 62 γύρους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αστική πίστα της Μαρίνα Μπέι, μήκους 4,927 χιλιομέτρων, απαιτεί ακρίβεια, με στενά περάσματα, πολλές στροφές και προστατευτικούς τοίχους που περιορίζουν τα περιθώρια λάθους.

Η ζέστη και η υψηλή υγρασία επιβαρύνουν τους οδηγούς ακόμη και τις βραδινές ώρες, προσθέτοντας μία ακόμη δυσκολία στο αγωνιστικό τριήμερο.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Chery: Πάνω από 95% διαθεσιμότητα ανταλλακτικών στην Ελλάδα – Τι προσφέρει στους ιδιοκτήτες
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Chery: Πάνω από 95% διαθεσιμότητα ανταλλακτικών στην Ελλάδα – Τι προσφέρει στους ιδιοκτήτες

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία δίνει βάρος στην υποστήριξη μετά την πώληση, με υψηλή διαθεσιμότητα γνήσιων ανταλλακτικών και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης όταν μια επισκευή διαρκεί πάνω από δύο ημέρες.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τραγωδία στο Μαρούσι: Νεκρή 16χρονη μέσα στο σπίτι της – Εξετάζεται το ενδεχόμενο αυτοκτονίας
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μαρούσι: Νεκρή 16χρονη μέσα στο σπίτι της – Εξετάζεται το ενδεχόμενο αυτοκτονίας

Η ανήλικη εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της Παρασκευής (9/10), σε κατοικία στο Μαρούσι. Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο αυτοκτονίας, χωρίς να έχουν αποσαφηνιστεί οι συνθήκες του θανάτου της.

Θεσσαλονίκη: Σοβάς έως 3 μέτρων έπεσε στο κεφάλι μαθητή μέσα στην τάξη – Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σοβάς έως 3 μέτρων έπεσε στο κεφάλι μαθητή μέσα στην τάξη – Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες

Στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» παραμένει προληπτικά ο μαθητής που τραυματίστηκε μέσα στο σχολείο του στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης. Οι αποκαλύψεις για το μέγεθος του σοβά και τα παλαιότερα προβλήματα του κτιρίου.

Καιρός – Αρναούτογλου: Προσοχή σε τρεις περιοχές για ισχυρές καταιγίδες – Έρχεται «βουτιά» της θερμοκρασίας
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός – Αρναούτογλου: Προσοχή σε τρεις περιοχές για ισχυρές καταιγίδες – Έρχεται «βουτιά» της θερμοκρασίας

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε Κέρκυρα, Θεσπρωτία και Πρέβεζα, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου. Από την Τρίτη έρχονται βοριάδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.