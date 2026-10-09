Formula 1: Ο Φερστάπεν πήρε την pole για το sprint στη Σιγκαπούρη – Στο μικροσκόπιο των αγωνοδικών

Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν ο ταχύτερος στις κατατακτήριες δοκιμές για το sprint της Σιγκαπούρης, την Παρασκευή (9/10), συνεχίζοντας τις καλές εμφανίσεις του στη Formula 1. Ωστόσο, η επίδοσή του συνοδεύτηκε από κλήση στους αγωνοδίκες για πιθανό προσπέρασμα υπό καθεστώς κίτρινων σημαιών.

Ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Red Bull ολοκλήρωσε τον ταχύτερο γύρο του σε 1:31.156, κατακτώντας την πρώτη θέση για τον αγώνα sprint του Σαββάτου (10/10).

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Πίσω του κατατάχθηκαν ο Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes και ο Σαρλ Λεκλέρ με τη Ferrari, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν οι δύο McLaren των Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις.

Το προσπέρασμα στον Χάμιλτον που εξετάζουν οι αγωνοδίκες

Ο Φερστάπεν κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για προσπέρασμα στον Λιούις Χάμιλτον ενώ στην πίστα υπήρχαν κίτρινες σημαίες.

Η εξέταση του περιστατικού εκκρεμεί, με τον οδηγό της Red Bull να έχει σημειώσει τον καλύτερο χρόνο στην πίστα.

Ο ίδιος δήλωσε πολύ χαρούμενος για την πρώτη θέση, έχοντας επιστρέψει στις νίκες την προηγούμενη Κυριακή στη Μαλαισία, μετά τη δεύτερη θέση στο Αζερμπαϊτζάν.

Δεύτερος στο sprint ο Ράσελ – Ποινή για τον αγώνα της Κυριακής

Ο Τζορτζ Ράσελ εξασφάλισε τη δεύτερη θέση στις κατατακτήριες του sprint, όμως έχει μπροστά του διαφορετικές συνθήκες για το κυριακάτικο Grand Prix.

Η αλλαγή εξαρτημάτων της μονάδας ισχύος, μετά τη βλάβη στη Μαλαισία, επιφέρει ποινή στη σειρά εκκίνησης του κύριου αγώνα.

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Η ποινή δεν επηρεάζει τη θέση του στο sprint του Σαββάτου, αλλά αναμένεται να τον στείλει στο πίσω μέρος του grid την Κυριακή.

Έβδομος ο Αντονέλι, πίσω από τον Χάμιλτον

Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος, Κίμι Αντονέλι, κατετάγη έβδομος, πίσω από τον Χάμιλτον.

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Ο νεαρός Ιταλός, που έχει προβάδισμα 84 βαθμών από τον Ράσελ, παραδέχθηκε ότι δυσκολεύτηκε με τη συμπεριφορά της Mercedes.

«Το μονοθέσιο είναι πολύ απρόβλεπτο. Το Σαββατοκύριακο θα είναι δύσκολο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Στην ένατη θέση βρέθηκε ο Ιζάκ Χαζάρ με τη Red Bull και στη δέκατη ο Πιερ Γκασλί με την Alpine. Ο Εστεμπάν Οκόν σημείωσε τον 16ο χρόνο με τη Haas.

Το πρόγραμμα στη Σιγκαπούρη

Το sprint του Σαββάτου θα έχει διάρκεια 21 γύρων, ενώ αργότερα την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθούν οι κατατακτήριες για το Grand Prix της Κυριακής (11/10), το οποίο περιλαμβάνει 62 γύρους.

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Η αστική πίστα της Μαρίνα Μπέι, μήκους 4,927 χιλιομέτρων, απαιτεί ακρίβεια, με στενά περάσματα, πολλές στροφές και προστατευτικούς τοίχους που περιορίζουν τα περιθώρια λάθους.

Η ζέστη και η υψηλή υγρασία επιβαρύνουν τους οδηγούς ακόμη και τις βραδινές ώρες, προσθέτοντας μία ακόμη δυσκολία στο αγωνιστικό τριήμερο.