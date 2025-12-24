Αθλητικές Μεταδόσεις: Παραμονή Χριστουγέννων με Κύπελλο Εθνών Αφρικής
Τελευταίοι αγώνες της πρώτης αγωνιστικής
Τα Χριστούγεννα βρίσκονται μια ανάσα μακριά πλέον, όμως το Κύπελλο Εθνών Αφρικής δεν σταματάει και θα αποτελέσει το ποδοσφαιρικό θέαμα για απόψε 24/12.
Η Άκτη Ελεφαντοστού αντιμετωπίζει την Μοζαμβίκη στις 19:30, η Αλγερία το Σουδάν στις 17:00 και αυλαία στην αγωνιστική θα ρίξει το ματς Καμερούν – Γκαμπόν, 22:00.
Αναλυτικά όλες οι σημερινές μεταδόσεις 24/12:
- 14:30 (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) Μπουρκίνα Φάσο – Ισημερινή Γουινέα Κύπελλο Εθνών Αφρικής
- 17:00 (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) Αλγερία – Σουδάν Κύπελλο Εθνών Αφρικής
- 19:30 (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) Ακτή Ελεφαντοστού – Μοζαμβίκη Κύπελλο Εθνών Αφρικής
- 22:00 (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) Καμερούν – Γκαμπόν Κύπελλο Εθνών Αφρικής
