Αθλητικές Μεταδόσεις: Παραμονή Χριστουγέννων με Κύπελλο Εθνών Αφρικής

Τελευταίοι αγώνες της πρώτης αγωνιστικής

Αθλητικές Μεταδόσεις: Παραμονή Χριστουγέννων με Κύπελλο Εθνών Αφρικής
Τα Χριστούγεννα βρίσκονται μια ανάσα μακριά πλέον, όμως το Κύπελλο Εθνών Αφρικής δεν σταματάει και θα αποτελέσει το ποδοσφαιρικό θέαμα για απόψε 24/12.

Η Άκτη Ελεφαντοστού αντιμετωπίζει την Μοζαμβίκη στις 19:30, η Αλγερία το Σουδάν στις 17:00 και αυλαία στην αγωνιστική θα ρίξει το ματς Καμερούν – Γκαμπόν, 22:00.

Αναλυτικά όλες οι σημερινές μεταδόσεις 24/12:

  • 14:30 (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) Μπουρκίνα Φάσο – Ισημερινή Γουινέα Κύπελλο Εθνών Αφρικής
  • 17:00 (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) Αλγερία – Σουδάν Κύπελλο Εθνών Αφρικής
  • 19:30 (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) Ακτή Ελεφαντοστού – Μοζαμβίκη Κύπελλο Εθνών Αφρικής
  • 22:00 (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) Καμερούν – Γκαμπόν Κύπελλο Εθνών Αφρικής

