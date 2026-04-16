Συμφωνείτε με την απόφαση να απαγορευτεί η χρήση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών;
Αθλητικές Μεταδόσεις 16/4: Με ΑΕΚ-Ράγιο Βαγεκάνο στο Conference League και Ολυμπιακό-Αρμάνι στην Euroleague σήμερα

Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις για την Πέμπτη 16/04

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

Η ΑΕΚ θα καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια στην έδρα της με σκοπό να ανατρέψει το 3-0 κατά της σκορ κόντρα στην Ράγιο Βαγεκάνο και να περάσει στην ημιτελική φάση του Conference League.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο για την 38η και τελευταία αγωνιστική της Euroleague, με σκοπό να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Όλες οι μεταδόσεις της ημέρας:

  • 12:00 COSMOTE SPORT 7 ATP 500 2026 Βαρκελώνη
  • 12:00 COSMOTE SPORT 6 ATP 500 2026 Μόναχο
  • 14:00 COSMOTE SPORT 6 ATP 500 2026 Μόναχο
  • 16:00 COSMOTE SPORT 6 ATP 500 2026 Μόναχο
  • 18:00 COSMOTE SPORT 6 ATP 500 2026 Μόναχο
  • 19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Ζηρίνειος ΑΟΝ Α1 Γυναικών Volley League
  • 19:45 COSMOTE SPORT 5 Θέλτα – Φράιμπουργκ UEFA Europa League
  • 19:45 COSMOTE SPORT 4 Άλκμααρ – Σαχτάρ Ντόνετσκ UEFA Conference League
  • 21:00 Novasports 5 Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε Euroleague
  • 21:05 Novasports Start Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια Euroleague
  • 21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague
  • 21:30 Novasports 6 Παρτίζαν – Μπασκόνια Euroleague
  • 21:45 Novasports 4 Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας Euroleague
  • 22:00 COSMOTE SPORT 9 Στρασβούργο – Μάιντς UEFA Conference League
  • 22:00 COSMOTE SPORT 8 Φιορεντίνα – Κρίσταλ Πάλας UEFA Conference League
  • 22:00 COSMOTE SPORT 7 Άστον Βίλα – Μπολόνια UEFA Europa League
  • 22:00 COSMOTE SPORT 6 Μπέτις – Μπράγκα UEFA Europa League
  • 22:00 COSMOTE SPORT 3 Νότιγχαμ Φόρεστ – Πόρτο UEFA Europa League
  • 22:00 ANT1-COSMOTE SPORT 2 ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο UEFA Conference League
