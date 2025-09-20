Αθλητικές μεταδόσεις: Ώρα Τζένγκο στο Τόκιο – Ποδοσφαιρική δράση με 4 αγώνες Super League

Πλούσιο είναι το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων με την δράση σε στίβο και Super League να ξεχωρίζουν.

Μεγάλο ενδιαφέρουν παρουσιάζει ο τελικός του ακοντισμού του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στίβου του Τόκιο, με τη συμμετοχή της Ελίνας Τζένγκο που θα διεξαχθεί στις 15:00, ενώ δράση έχουμε και στην ποδοσφαιρική Super League με 4 αναμετρήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις:

12:00 ΕΡΤ2 Τόκιο 2025 8η Ημέρα Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου

14:00 Action 24 ΠΑΟΚ Β Greek Super League 2

14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Λέστερ – Κόβεντρι EFL Championship

14:30 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Έβερτον Premier League

15:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Αχλί – Ουτσουνομίγια Μπρεξ FIBA Intercontinental Cup Σιγκαπούρη

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

15:00 ΕΡΤ2 Τόκιο 2025 8η Ημέρα Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου – 15:15 Τελικός Ακοντισμού, Ελίνα Τζένγκο

Κλείσιμο15:00 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Αζερμπαϊτζάν, Qualifying Μηχανοκίνητα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

15:00 Novasports 1HD Τζιρόνα – Λεβάντε La Liga

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπολόνια – Τζένοα Serie A

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

16:30 Novasports Extra 2 Άουγκσμπουργκ – Μάιντς Bundesliga

16:30 Novasports Extra 1 Αμβούργο – Χάιντενχαϊμ Bundesliga

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

16:30 Novasports 6HD Βέρντερ Βρέμης – Φράιμπουργκ Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Χόφενχαϊμ – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Τσάρλτον EFL Championship

17:00 ΕΡΤ2 Νέος Αχαρναϊκός – ΠΑΟΚ Ποδόσφαιρο γυναικών

17:00 Novasports Premier League Μπράιτον – Τότεναμ Premier League

17:00 Novasports Start Γουλβς – Λιντς Premier League

17:00 Novasports 5HD Γουέστ Χαμ – Κρίσταλ Πάλας Premier League

17:00 Novasports 4HD Μπέρνλι – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League

17:15 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Εσπανιόλ La Liga

18:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά – Άρης Super League

18:00 Novasports 2HD Πανσερραϊκός – Ατρόμητος Super League

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Βερόνα – Γιουβέντους Serie A

19:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι Premier League

19:30 Novasports Start Βιγιαρεάλ – Οσασούνα La Liga

19:30 Novasports 3HD Λειψία – Κολωνία Bundesliga

19:30 Novasports 1HD Αλαβές – Σεβίλλη La Liga

19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Ρέιντζερς – Χιμπέρνιαν Premier Sports Cup

20:00 COSMOTE SPORT 9 HD Άβες – Μπενφίκα Liga Portugal

20:00 COSMOTE SPORT 2 HD Βόλος ΝΠΣ – Αστέρας Aktor Super League

20:30 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός Super League

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αλ Νασρ – Αλ Ριάντ Roshn Saudi League

21:00 Novasports 2HD Φορτούνα Σίταρντ – Ουτρέχτη Eredivisie

21:30 Novasports 4HD Νυρεμβέργη – Μπόχουμ Bundesliga 2

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ουντινέζε – Μίλαν Serie A

22:00 Novasports Premier League Φούλαμ – Μπρέντφορντ Premier League

22:00 Novasports 1HD Βαλένθια – Μπιλμπάο La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 9 HD Βιτόρια Γκιμαράες – Μπράγκα Liga Portugal