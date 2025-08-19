Αθλητικές μεταδόσεις: Με Ρεάλ Μαδρίτης, Καραλή και πλέιοφ Champions League το σημερινό πρόγραμμα

Σπουδαίες αναμετρήσεις και αθλητικά δρώμενα περιέχουν οι σημερινές αθλητικές μεταδόσεις με την πρεμιέρα της Ρεάλ Μαδρίτης στην La Liga να ξεχωρίζει.

Από ελληνικό ενδιαφέρον ξεχωρίζει και το Diamond League του στίβου στη Λωζάνη, όπου ο Εμμανουήλ Καραλής θα “κυνηγήσει” την πρώτη θέση στο άλμα επί κοντώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

15:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Νασρ – Αλ Ίτιχαντ Saudi Super Cup

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Καλαμάτα – ΑΕΛ Κύπελλο Ελλάδας

19:00 ΕΡΤ3 IAAF Diamond League Λωζάνη (Καραλής)

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ

22:00 Novasports Prime Ρεάλ Μαδρίτης – Οσασούνα La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Γουόλσολ – Γκρίμσμπι Sky Bet EFL League Two

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Φερεντσβάρος – Καραμπάγκ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ερυθρός Αστέρας – Πάφος UEFA Champions League

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ρέιντζερς – Κλαμπ Μπριζ UEFA Champions League

23:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ