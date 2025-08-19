Αθλητικές μεταδόσεις: Με Ρεάλ Μαδρίτης, Καραλή και πλέιοφ Champions League το σημερινό πρόγραμμα
Το πρόγραμμα της Τρίτης (19/8)
Σπουδαίες αναμετρήσεις και αθλητικά δρώμενα περιέχουν οι σημερινές αθλητικές μεταδόσεις με την πρεμιέρα της Ρεάλ Μαδρίτης στην La Liga να ξεχωρίζει.
Από ελληνικό ενδιαφέρον ξεχωρίζει και το Diamond League του στίβου στη Λωζάνη, όπου ο Εμμανουήλ Καραλής θα “κυνηγήσει” την πρώτη θέση στο άλμα επί κοντώ.
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
15:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Νασρ – Αλ Ίτιχαντ Saudi Super Cup
17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Καλαμάτα – ΑΕΛ Κύπελλο Ελλάδας
19:00 ΕΡΤ3 IAAF Diamond League Λωζάνη (Καραλής)
21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ
22:00 Novasports Prime Ρεάλ Μαδρίτης – Οσασούνα La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Γουόλσολ – Γκρίμσμπι Sky Bet EFL League Two
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Φερεντσβάρος – Καραμπάγκ UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ερυθρός Αστέρας – Πάφος UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ρέιντζερς – Κλαμπ Μπριζ UEFA Champions League
23:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ
