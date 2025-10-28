Αταμάν: «Ο Χολμς έχει σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο – Ελπίζω να μην είναι κάτι χειρότερο»

Ο Ρισόν Χολμς τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης όπου ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 99-85 της Μακάμπι Τελ Αβίβ, ύστερα από σύγκρουση με τον Ντιμπαρτολομέο. Μετά τη λήξη του αγώνα, ο Εργκίν Αταμάν δήλωσε πως ο παίκτης υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο.

«Μου είπαν ότι είναι σοβαρός ο τραυματισμός στον γόνατο και θα μείνει εκτός για τουλάχιστον έναν μήνα. Ελπίζω να μην είναι κάτι πιο σοβαρό. Θα δούμε αύριο μετά τις εξετάσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Εργκίν Αταμάν για την κατάσταση του Ρισόν Χολμς.

Ο Αμερικανός αποχώρησε πριν τη λήξη του αγώνα από το γήπεδο, προκειμένου να κάνει άμεσα τις απαραίτητες εξετάσεις στο γόνατο που τραυματίστηκε.

Για το παιχνίδι ο Τούρκος προπονητής δήλωσε: «Στο δεύτερο ημίχρονο βρήκαμε τον εαυτό μας. Ο Ναν βρήκε τα σουτ του ο Σλούκας οργάνωσε εξαιρετικά, ο Όσμαν ήταν πολύ καλός και ο Γιούρτσεβεν έκανε μεγάλη δουλειά στα ριμπάουντ και κυριάρχησε στη ρακέτα. Ειδικά στο 4ο δεκάλεπτο παίξαμε σπουδαία άμυνα, που μας έδωσε δυνατότητα τρέξουμε.

Δεν παίξαμε τέλεια αλλά πιέσαμε στην άμυνα, παίξαμε έξυπνα και πήραμε τη νίκη. Βρήκαμε τις καλές καταστάσεις και τον Γιούρτσεβεν. Συνεχίσαμε έτσι, πιέσαμε τη μπάλα, ο Όσμαν έπαιξε στο «4» και μας βοήθησε στην πίεση, ενώ επιθετικά παίξαμε έξυπνα».