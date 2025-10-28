Παναθηναϊκός – Μακάμπι 99-85: Ξέσπασε στη 4η περίοδο και επέστρεψε στις νίκες – Τον κράτησαν στα δύσκολα Ναν και Όσμαν

Σε ένα παιχνίδι που ήταν ντέρμπι για 3 δεκάλεπτα ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε ένα εντυπωσιακό ξέσπασμα στη 4η περίοδο για να επικρατήσει της Μακάμπι στο ΟΑΚΑ.

Το παιχνίδι ήταν ισόπαλο 71-71 στην αρχή της 4ης περιόδου, αλλά ο Παναθηναϊκός έτρεξε ένα σερί 8-0 μέσα σε δύο λεπτά για να πάρει προβάδισμα με 79-71. Από εκείνο το σημείο το τριφύλλι δεν κοίταξε ξανά πίσω κάνοντας ένα επιμέρους 31-19 για να πάρει για τα καλά το προβάδισμα και τελικά τη 5η νίκη του στην EuroLeague (5-2).

Ο Κέντρικ Ναν είχε 22 και ο Τσέντι Όσμαν πρόσθεσε 20 πόντους με τους δύο “πράσινους” σούπερσταρ να κρατούν όρθιο τον Παναθηναϊκό στη 2η και 3η περίοδο. Εντυπωσιακός και ο Ομέρ Γιούρτσεβεν με 16 πόντους και 13 ριμπάουντ (ρεκόρ καριέρας).

Σκιά στη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού αποτέλεσε ο τραυματισμός του Ρισόν Χολμς στο πρώτο ημίχρονο με τον σέντερ του Παναθηναϊκού να αποχωρεί με τραυματισμό στο πόδι.