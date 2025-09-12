Αταμάν: «Λυπάμαι για τους Έλληνες φίλους μου – Η Ελλάδα είναι καλύτερη ομάδα από τη Γερμανία»

Ο τεχνικός της Τουρκίας Εργκίν Αταμάν αναφέρθηκε στους Έλληνες φίλους του μετά τη νίκη της χώρας του κόντρα στην Εθνική ομάδα για τα ημιτελικά του EuroBasket 2025.

Παράλληλα, μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ στάθηκε στην εμφάνιση του Οσμάνι και το τρικ κόντρα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«.Συγγνώμη για όλους τους φίλους μου στην Ελλάδα που είδαν το παιχνίδι, αλλά αξίζαμε να κερδίσουμε. Σταματήσαμε τους Σλούκα, Τολιόπουλο και τον Γιάννη. Μόνο ο Ντόρσεϊ στην αρχή βρήκε κάποια σουτ, αλλά τον σταματήσαμε και αυτόν. Σπουδαία νίκη, τρομερή ομάδα η Ελλάδα.

Ο Γιάννης προσπαθεί να προστατεύει το ζωγραφιστό, έτσι ο Οσμανί έβαλε τα πρώτα σουτ και πήρε αυτοπεποίθηση.

Η Ελλάδα είναι καλύτερη ομάδα από τη Γερμανία, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι ιστορικό, να κερδίσουμε στον τελικό και να πάρουμε το Χρυσό, κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ».