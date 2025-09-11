Αταμάν για Όσμαν: «Την ώρα του αγώνα θα αποφασιστεί η συμμετοχή του»
Το μήνυμα του Τούρκου προπονητή
Το δικό του μήνυμα για την συμμετοχή του Τσέντι Οσμάν στην αναμέτρηση της Τουρκίας με την Ελλάδα για τα ημιτελικά του EuroBasket 2025 έστειλε ο Εργκίν Αταμάν.
Συγκεκριμένα, όπως τόνισε η συμμετοχή του Τούρκου άσου του Παναθηναϊκού AKTOR που δεν προπονήθηκε την Πέμπτη 11/9 θα κριθεί την ώρα του αγώνα.
«Η θεραπεία του Τσέντι βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν μπορούσε να προπονηθεί με την ομάδα σήμερα. Η κατάστασή του θα ξεκαθαρίσει την ώρα του αγώνα» ανέφερε ο Τούρκος προπονητής.
