Αταμάν για Όσμαν: «Την ώρα του αγώνα θα αποφασιστεί η συμμετοχή του»

Το δικό του μήνυμα για την συμμετοχή του Τσέντι Οσμάν στην αναμέτρηση της Τουρκίας με την Ελλάδα για τα ημιτελικά του EuroBasket 2025 έστειλε ο Εργκίν Αταμάν.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε η συμμετοχή του Τούρκου άσου του Παναθηναϊκού AKTOR που δεν προπονήθηκε την Πέμπτη 11/9 θα κριθεί την ώρα του αγώνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η θεραπεία του Τσέντι βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν μπορούσε να προπονηθεί με την ομάδα σήμερα. Η κατάστασή του θα ξεκαθαρίσει την ώρα του αγώνα» ανέφερε ο Τούρκος προπονητής.