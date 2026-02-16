Μπορεί ο Akylas με το «Ferto» να κάνει την έκπληξη στην Eurovision 2026;
Κλείδωσε τον λογαριασμό του στο Instagram

Αταμάν: Έκλεισε τα social media ο προπονητής του Παναθηναϊκού
ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI
Αλέξανδρος Τσάκος

Σε απενεργοποίηση του λογαριασμό του στο Instagram προχώρησε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Εργκίν Αταμάν την Δευτέρα μετά τα συνεχή άσχημα αποτελέσματα της ομάδας στην Basket League και ενόψει του Final 8 του Κυπέλλου.

Μετά την ήττα-σοκ από τον Κολοσσό Ρόδου που δίνει μάχη για την παραμονή του στην Basket League αλλά και ήττα από την Άρη την προηγούμενη βδομάδα, ο Αταμάν και οι παίκτες βρίσκονται σε δύσκολη θέση.

Μετά την ήττα, ο Εργκίν Άταμαν έμεινε για αρκετή ώρα στο γραφείο του κάνοντας meeting με το σταφ της ομάδας καθώς η ομάδα δέχτηκε περισσότερους από 100 πόντους από ομάδα που παλεύει για την σωτηρία στην Basket League.

Και λίγες ώρες μετά το αρνητικό αποτέλεσμα έβαλε τέλος και στα social media του και απενεργοποίησε τον λογαριασμό που είχε στο instagram.

