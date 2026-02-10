Εργκίν Αταμάν: “Έχασα τη γλυκιά μου μαμά” – Η συγκινητική ανάρτηση του προπονητή του Παναθηναϊκού

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του Εργκίν Αταμάν μετά τον θάνατο της πολυαγαπημένης του μητέρας, Γκιουλτέν.

Σε μία συγκινητική ανάρτηση, ο coach του Παναθηναϊκού μιλάει με τρυφερά λόγια για την Γκιουλτέν τονίζοντας πως ήταν ο μεγαλύτερος υποστηρικτής του.

«Έχασα τη γλυκιά μου μαμά. Ήταν ο μεγαλύτερος υποστηρικτής μου που ήταν πάντα δίπλα μου, που παρακολουθούσε κάθε αγώνα μου με ενθουσιασμό μπροστά στην τηλεόραση, που μου έστειλε το πρώτο μήνυμα μόλις τελείωσαν οι αγώνες μου· που μοιράστηκε τη χαρά, τη λύπη, τον ενθουσιασμό και όλα μου τα συναισθήματα. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη.

Η κηδεία προσευχή θα τελεστεί αύριο μετά τις δύο στο Τζαμί Zincirlikuyu και θα ταφεί στο ίδιο νεκροταφείο», ήταν το μήνυμα του Εργκίν Αταμάν.