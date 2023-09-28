Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός: Τρομερό “τριφύλλι” και τεσσάρα στην Τρίπολη

Ο Παναθηναϊκός έβγαλε μεγάλη “αντίδραση” μετά την εντός έδρας ήττα του απ’ την ΑΕΚ το βράδυ της Δευτέρας, περνώντας με νίκη από την Τρίπολη με το εμφατικό 4-1 επί του Αστέρα στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Super League.

Μία νίκη που “ξόρκισε” για τους “πράσινους” την πολύ αρνητική παράδοση που είχαν τα τελευταία 6,5 χρόνια, έχοντας μείνει 7 αγώνες χωρίς διπλό κόντρα στην ομάδα της Αρκαδίας.

Ο Αράο στο 5’ κι ο Βέρμπιτς στο 31’ έβαλαν τους “πράσινους” μπροστά στο σκορ στο ημίχρονο, παρά τη γρήγορη ισοφάριση του Καλτσά (7’), ενώ στο δεύτερο ημίχρονο “χτύπησε” εις διπλούν ο Φώτης Ιωαννίδης με δύο γκολ στο 80’ (πέναλτι) και στο 87’.

Στο 45’+1’ ο Σπόραρ νικήθηκε σε εκτέλεση πέναλτι από τον Παπαδόπουλο.

Με εκτεταμένο ροτέισον κι 9 αλλαγές στο βασικό σχήμα του σε σχέση με το προ τριών ημερών παιχνίδι με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο, ο Παναθηναϊκός μπήκε στο ματς με διάθεση να πιέσει απ’ τα πρώτα λεπτά και πήρε προβάδισμα στο σκορ στην πρώτη τελική του στον αγώνα.

Στο 5ο λεπτό ο Μλαντένοβιτς εκτέλεσε με δύναμη το φάουλ που κέρδισε ο Παλάσιος κι ο Γουίλιαν Αράο που μπήκε στην πορεία της μπάλας, με το στήθος και με άκρως εντυπωσιακό τρόπο έκανε το 1-0 για τους “πράσινους”, ανοίγοντας λογαριασμό με τη φανέλα του “τριφυλλιού”.

Η “αντίδραση” του Αστέρα Τρίπολης ήταν άμεση… Δύο λεπτά μετά το γκολ του Παναθηναϊκού, ο Άλβαρες βρήκε χώρο για τη σέντρα απ’ τα αριστερά, η άμυνα των “πράσινων” αδράνησε κι «ακινητοποιήθηκε» κι ο Νίκος Καλτσάς με κεφαλιά, ισοφάρισε σε 1-1 στο 7ο λεπτό.

Στο 24’ από εξαιρετική εκτέλεση φάουλ του Μλαντένοβιτς απ’ τα αριστερά, ο Αράο βγήκε ξανά πρώτος στην μπάλα και πήρε την κεφαλιά, όμως η προσπάθειά του πέρασε ελάχιστα άουτ απ’ το δεξί δοκάρι του Παπαδόπουλου.

Η επιθετικότητα του Παναθηναϊκού επιβραβεύτηκε εκ νέου στο 31’ με ένα εξαιρετικό τέρμα σε δημιουργία κι εκτέλεση. Ο Τζούριτσιτς “έσπασε” γρήγορα την μπάλα δεξιά προς τον Παλάσιος, με τον Αργεντινό εξτρέμ να κάνει υποδειγματική σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, όπου καιροφυλαχτούσε ο Βέρμπιτς, ο οποίος με κοντινή προβολή έκανε το 2-1 για τους “πράσινους”.

Στο 45’ ο Κώτσιρας κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του απ’ τον Μπαρτόλο μέσα στην περιοχή. Ο Σπόραρ ανέλαβε την εκτέλεση, με τον Νίκο Παπαδόπουλο να αποκρούει στην αριστερή γωνία του. Ο Σλοβένος φορ επιχείρησε δεύτερη προσπάθεια με γυριστό, με τον γκολκίπερ του Αστέρα να αποκρούει εκ νέου, την μπάλα να χτυπάει στο οριζόντιο δοκάρι και να απομακρύνεται από τους αμυντικούς.

Οι “πράσινοι” συνέχισαν φουλ επιθετικά και στο δεύτερο ημίχρονο και στο 48’ από την πίεση του Παλάσιος η μπάλα κατέληξε στον Σπόραρ μέσα στην περιοχή που σούταρε με τη μία, αλλά ο Παπαδόπουλος μπλόκαρε.

Στο 55’ ο γκολκίπερ του Αστέρα έδειξε πολύ καλά αντανακλαστικά και στο “γεμάτο” σουτ του Μλαντένοβιτς απ’ τα αριστερά, ενώ στο 60’ απ’ την “μαγική” ασίστ του Τζούριτσιτς, ο Παλάσιος εκτέλεσε με τη μία, όμως και πάλι ο Παπαδόπουλος απομάκρυνε με τα πόδια…

Στο 70ό λεπτό ακυρώθηκε σωστά το γκολ του Καλτσά διότι ο παίκτης του Αστέρα χρησιμοποίησε το χέρι του, ενώ στο 80’ ο Τζούριτσιτς με εξαιρετική ενέργεια προχώρησε προς την περιοχή κι ανατράπηκε απ’ τον Καρμόνα, που άρχισε να τον τραβάει εκτός περιοχής και ολοκλήρωσε το μαρκάρισμά του εντός. Ο Ευαγγέλου, αλλά και ο VAR Κουμπαράκης έδειξαν πέναλτι κι ο Ιωαννίδης που είχε περάσει στο γήπεδο στο 73’ ανέλαβε την εκτέλεση και δεν αστόχησε κάνοντας το 3-1 για τον Παναθηναϊκό.

Ο Ιωαννίδης “χτύπησε” ξανά στο 87’ με ένα καταπληκτικό γκολ. Από μακρινή πάσα του Μλαντένοβιτς, ο φορ του Παναθηναϊκού βγήκε στην πλάτη των αμυντικών, είδε εκτός εστίας τον Παπαδόπουλο και με πλάγιο πλασέ από τα αριστερά κι από τα 35 μέτρα έκανε το 4-1 για τους “πράσινους”.

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)

Κίτρινες: 35’ Άλβαρες, 51’ Γ. Χριστόπουλος, 80’ Καρμόνα – 66’ Μλαντένοβιτς

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Ν. Παπαδόπουλος, Καρμόνα, Ι. Χριστόπουλος, Καστάνιο, Άλβαρες, Μουνάφο (77’ Ντιαρά), Γκρόζντανιτς (61’ Σουρλής), Καλτσάς (81’ Σίτο), Μπαρτόλο (77’ Ζουγλής), Κρεσπί, Μιριτέλο (61’ Μάντζης).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Λοντίγκιν, Κώτσιρας, Γεντβάι (84’ Ρουμπέν), Πάλμερ-Μπράουν (46’ Σένκεφελντ), Μλαντένοβιτς, Αράο, Τσέριν, Παλάσιος (74’ Βιλένα), Τζούριτσιτς, Βέρμπιτς (66’ Μαντσίνι), Σπόραρ (73’ Ιωαννίδης).

