Άρσεναλ – Έβερτον 2-0: «Καθάρισαν» στο φινάλε οι «κανονιέρηδες» (Βίντεο)

Η Άρσεναλ τα χρειάστηκε αλλά επικράτησε 2-0 της Έβερτον εντός έδρας για την 30η αγωνιστική της Premier League.

Οι παίκτες του Μικέλ Αρτέτα βρήκαν απέναντι τους τα μαχητικά «ζαχαρωτά», τα οποία λίγο έλειψε να φύγουν με τον βαθμό από το Λονδίνο αλλά πλήρωσαν τα λάθη τους στο τέλος του αγώνα και γνώρισαν την ήττα.

Ο Βίκτορ Γιόκερες στο 89ο λεπτό εκμεταλλεύτηκε την «έξοδο του Μεσολογγίου» που έκανε ο γκολκίπερ της Έβερτον, Τζόρνταν Πίκφορντ και από πολύ κοντά δεν είχε κανένα πρόβλημα να «γράψει» το 1-0 για την πρωτοπόρο τοπυ πρωταθλήματος. Στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων ο 16χρονος Μαξ Ντάουμαν διαμόρφωσε το τελικό 2-0, μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς.

Οι βαθμολογίες παρέχονται από το Sofascore

Τσέλσι και Νιούκαστλ προέρχονταν από τα πρώτα ματς των «16» του Champions League, με τους «ανθρακωρύχους» να παίρνουν μεγάλο «διπλό» στο Λονδίνο με το γκολ του Γκόρντον στο 18′. Απέναντι σε μία Τσέλσι, που ήταν εμφανώς επηρεασμένη από τη βαριά ήττα στο Παρίσι (5-2) από την Παρί ΣΖ και μετά τη σημερινή της ήττα έχασε σημαντικό έδαφος στην κούρσα για την 4η θέση.