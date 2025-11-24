Αρμάνι Μιλάνο: Παραιτήθηκε ο Μεσίνα – Το πόστο που αναλαμβάνει

Ο Έτορε Μεσίνα υπέβαλε την παραίτησή του απ’ την τεχνική ηγεσία της Αρμάνι Μιλάνο.

Ο 66χρονος τεχνικός, που ξεκίνησε την καριέρα του το 1989 απ’ την Βίρτους Μπολόνια, είχε τα ηνία της Αρμάνι τα τελευταία 7 χρόνια, ωστόσο αναμένεται να αποσυρθεί απ’ τους πάγκους και θα αναλάβει θέση συμβούλου δίπλα στον πρόεδρο της ομάδας, Λέο Ντελ Όρκο.

Τη θέση του Μεσίνα στην τεχνική ηγεσία της Αρμάνι Μιλάνο αναμένεται να αναλάβει ο άμεσος συνεργάτης του Τζουζέπε Ποέτα, ο οποίος είχε αναλάβει το «τιμόνι» της ιταλικής ομάδας και στον αγώνα με τον Ολυμπιακό (νίκη 88-87 για την Αρμάνι), καθώς ο πολύπειρος τεχνικός ταλαιπωρήθηκε εκείνες τις ημέρες από ίωση.