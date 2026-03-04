Επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη η Κ18 του Άρη που είχε εγκλωβιστεί στο Άμπου Ντάμπι- «Ζήσαμε εφιαλτικές στιγμές»

Τέλος καλό όλα καλά για την ομάδα Κ18 του Άρη, οι οποίοι επαναπατρίστηκαν και έφτασαν σώοι στις οικογένειές τους, μετά τον εγκλωβισμό τους στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι νεαροί αθλητές ταξίδεψαν στο Άμπου Ντάμπι για την διοργάνωση Next Gen της Euroleague και με τις πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν στην χώρα εγκλωβίστηκαν, ανήμποροι να ταξιδέψουν πίσω στη Ελλάδα.

Ο Άρης αγωνιζόταν με την Μονακό και ο αγώνας διεκόπη προσωρινά λόγω των επιθέσεων. Περίπου στην 2η περίοδο οι δύο ομάδες βρέθηκαν ξανά στο παρκέ, με τον αγώνα να διακόπτεται οριστικά. Οι παίκτες και τα επιτελεία των ομάδων μεταφέρθηκαν στο πάρκινγκ του σταδίου όπου περίμεναν υπομονετικά την στιγμή που θα αποχωρήσουν για το ξενοδοχείο που τους φιλοξενούσε.

Η μητέρα του Ιωσήφ Συμεωνίδη, Θεοδώρα Μπαλάκα δήλωσε :«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που τα παιδιά έρχονται πίσω σε μας, ζήσαμε εφιαλτικές στιγμές. Ενα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους συνέδραμαν για την ασφαλή επιστροφή τους. Μιλούσαμε, είχαμε τακτική επικοινωνία, τα παιδιά ήταν πολύ καθησυχαστικά, δεν αντιλαμβάνονταν αυτό που αντιλαμβανόμασταν εμείς, από μακριά. Τα φύλαξαν όσο καλύτερα γινόταν. Φυσικά είχαν κι αυτά άγχος, αγωνία, ήταν στιγμές που ηχήσουν οι συναγερμοί έπρεπε να κατέβουν κάτω στα υπόγεια. Ημουν εν ώρα εργασίας όταν το πληροφορήθηκα, όταν μίλησα με τον μπαμπά του Ιωσηφ και μου είπε μην τρομάξεις, έχει γίνει κάτι, φαντάστηκα ότι τραυματίστηκε, κι όταν άκουσα για τραυματισμούς… δεν περιγράφεται. Ήταν εφιάλτης».

Η αποστολή ξεκίνησε το βράδυ της Τρίτης (03/03) από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και μέσω Κωνσταντινούπολης έφτασε οδικώς στη Θεσσαλονίκη, με συγκινητικές στιγμές να εξελίσσονται έξω από το Nick Galis Hall.

Η Βασιλική Τσιάτσου, μητέρα του Μάριου Μεσσηνιώτη, μίλησε για τον τρόπο που ενημερώθηκαν ότι το Άμπου Ντάμπι δέχτηκε επίθεση από το Ιράν. «Εμείς βλέπαμε live τον αγώνα του Σαββάτου και ξαφνικά είδαμε ότι έγινε διακοπή, αντιληφθήκαμε ότι κάτι σοβαρό πρέπει να συμβαίνει. Κατευθείαν ανοίξαμε τα δεδομένα μας να δούμε τι συμβαίνει στα σάιτ, και είδαμε ότι αναφερόταν σε βομβαρδισμούς στο Άμπου Ντάμπι. Εκεί παγώσαμε, δεν είμαστε μαθημένοι σαν χώρα σε τέτοιες καταστάσεις. Μας διαβεβαίωναν οι γονείς ότι είναι σε ασφαλή χώρο».

Την αποστολή υποδέχθηκαν ακόμα ο Χάρης Παπαγεωργίου πρόεδρος της ΚΑΕ Άρης ο οποίος δήλωσε: «Ολόκληρη η ανθρωπότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής . Ως συνέπεια αυτών ήταν η μεγάλη περιπέτεια που πέρασε η αποστολή του Αρη στο Αμπου Νταμπι που ευτυχώς είχε αίσιο τέλος . Προσωπικά αλλά και μέρος της διοίκησης θα ήθελα να ευχαριστήσω την Eurolegue, το Υπουργείο Εξωτερικών αλλά και τις πρεσβείες μας στο Αμπου Νταμπι και την Κωνσταντινούπολη που έκαναν τα πάντα ώστε να έχουμε την ασφαλή επιστροφή των παιδιών στην Θεσσαλονίκη». Παρών ήταν και ο αντιπρόεδρος του ΑΣ Άρης Κυριάκος Χαμουζάς.

