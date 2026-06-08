Φιλιππίνες: Στους 15 οι νεκροί από τον φονικό σεισμό 7,8 Ρίχτερ – Δείτε βίντεο από την κατάρρευση κτιρίων

Φονικό είναι το πέρασμα του σεισμού 7,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο των ακτών νήσου των Φιλιππίνων και μετράει τουλάχιστον 15 νεκρούς.

Σύμφωνα με τον διευθυντή της Υπηρεσίας Πολιτικής Άμυνας της χώρας οι 12 από τους νεκρούς καταγράφηκαν στην περιοχή Σοκσγκάργκεν, η οποία περιλαμβάνει τέσσερις επαρχίες και μία πόλη: Κοταμπάτο, Σουλτάν Κουνταράτ, Σαρανγκάνι και Τζένεραλ Σάντος.

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Πρόσθεσε ότι τουλάχιστον 129 άτομα τραυματίστηκαν στην περιοχή. A 7.8-magnitude earthquake today, June 8, 2026, caused multiple building collapses and extensive damage in General Santos, Mindanao, Philippines. pic.twitter.com/ortl6Myp5L— Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 8, 2026

Ο σεισμός έπληξε τις Φιλιππίνες την ώρα που ξεκινούσε η νέα σχολική χρονιά. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν μικρούς μαθητές να ουρλιάζουν από φόβο την ώρα που ο σεισμός χτυπούσε τις ακτές της χώρας.

Στο βίντεο φαίνεται καθηγητές να αγκαλιάζουν τα μικρά παιδιά και να προσπαθούν να τα ηρεμήσουν. EARTHQUAKE DURING FLAG CEREMONY



A magnitude 7.8 earthquake shook Mahayahay Elementary School in Malita, Davao Occidental while a flag ceremony was being conducted.#Earthquake #Philippines 🇵🇭😭🫨 pic.twitter.com/WDfDeArEKC— Whale | Decentra👀 (@whale_decentra) June 8, 2026

Σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ), η ισχυρή δόνηση καταγράφηκε σε θαλάσσια περιοχή, ενώ το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) εντόπισε το επίκεντρο περίπου 24,7 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά της Μπουρίας, σε βάθος 35 χιλιομέτρων. Αρχικά η δόνηση υπολογίστηκε στους 8,1 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ το πρωί της Δευτέρας τοπική ώρα στην περιοχή του Μιντανάο, στις νότιες Φιλιππίνες.

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Σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS), ο σεισμός ήταν 7,8 Ρίχτερ σε βάθος περίπου 35 χιλιομέτρων. 🚨#ÚLTIMAHORA Así se sintió el #temblor en Mindanao Terremoto de magnitud 7.8 Polomolok, Cotabato Sur, Filipinas · #temblor #Tu #earthquake,#joshtve #Earthquakephilipines #joshtve #temblor video 1 pic.twitter.com/WRrWPNRcDq ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ June 8, 2026

Σύμφωνα με τα σεισμολογικά στοιχεία, ο σεισμός σημειώθηκε στις 07:37 το πρωί της Δευτέρας τοπική ώρα (02:37 ώρα Ελλάδας) και εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Το επίκεντρο βρισκόταν περίπου 56 χιλιόμετρα νότια της πόλης Τζένεραλ Σάντος, μιας από τις μεγαλύτερες πόλεις της περιοχής με πληθυσμό περίπου 679.000 κατοίκους.

Σε βίντεο που έχουν ανέβει σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κτίρια να καταρρέουν.

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Video shows building collapse following the powerful earthquake in the Philippines. pic.twitter.com/Nf7k6TYSAZ— Scope Report (@ScopeReport_) June 8, 2026

Η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA) εξέδωσε επίσης προειδοποίηση για τσουνάμι κατά μήκος των ακτών της, από τη νότια νήσο Οκινάουα ως ανατολικά από το Τόκιο. Τα κύματα αναμενόταν να αρχίσουν να φθάνουν στις ιαπωνικές ακτές περί τις 11:30 (τοπική ώρα· 05:30 ώρα Ελλάδας) και να μην ξεπερνούν το 1 μέτρο, σύμφωνα με την πηγή αυτή.