Φιλιππίνες: Στους 15 οι νεκροί από τον φονικό σεισμό 7,8 Ρίχτερ – Δείτε βίντεο από την κατάρρευση κτιρίων
Πάνω από 129 τραυματίες
Φονικό είναι το πέρασμα του σεισμού 7,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο των ακτών νήσου των Φιλιππίνων και μετράει τουλάχιστον 15 νεκρούς.
Σύμφωνα με τον διευθυντή της Υπηρεσίας Πολιτικής Άμυνας της χώρας οι 12 από τους νεκρούς καταγράφηκαν στην περιοχή Σοκσγκάργκεν, η οποία περιλαμβάνει τέσσερις επαρχίες και μία πόλη: Κοταμπάτο, Σουλτάν Κουνταράτ, Σαρανγκάνι και Τζένεραλ Σάντος.
Πρόσθεσε ότι τουλάχιστον 129 άτομα τραυματίστηκαν στην περιοχή.
Ο σεισμός έπληξε τις Φιλιππίνες την ώρα που ξεκινούσε η νέα σχολική χρονιά. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν μικρούς μαθητές να ουρλιάζουν από φόβο την ώρα που ο σεισμός χτυπούσε τις ακτές της χώρας.
Στο βίντεο φαίνεται καθηγητές να αγκαλιάζουν τα μικρά παιδιά και να προσπαθούν να τα ηρεμήσουν.
Σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ), η ισχυρή δόνηση καταγράφηκε σε θαλάσσια περιοχή, ενώ το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) εντόπισε το επίκεντρο περίπου 24,7 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά της Μπουρίας, σε βάθος 35 χιλιομέτρων. Αρχικά η δόνηση υπολογίστηκε στους 8,1 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ το πρωί της Δευτέρας τοπική ώρα στην περιοχή του Μιντανάο, στις νότιες Φιλιππίνες.
Σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS), ο σεισμός ήταν 7,8 Ρίχτερ σε βάθος περίπου 35 χιλιομέτρων.
Σύμφωνα με τα σεισμολογικά στοιχεία, ο σεισμός σημειώθηκε στις 07:37 το πρωί της Δευτέρας τοπική ώρα (02:37 ώρα Ελλάδας) και εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Το επίκεντρο βρισκόταν περίπου 56 χιλιόμετρα νότια της πόλης Τζένεραλ Σάντος, μιας από τις μεγαλύτερες πόλεις της περιοχής με πληθυσμό περίπου 679.000 κατοίκους.
Σε βίντεο που έχουν ανέβει σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κτίρια να καταρρέουν.
Η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA) εξέδωσε επίσης προειδοποίηση για τσουνάμι κατά μήκος των ακτών της, από τη νότια νήσο Οκινάουα ως ανατολικά από το Τόκιο. Τα κύματα αναμενόταν να αρχίσουν να φθάνουν στις ιαπωνικές ακτές περί τις 11:30 (τοπική ώρα· 05:30 ώρα Ελλάδας) και να μην ξεπερνούν το 1 μέτρο, σύμφωνα με την πηγή αυτή.
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