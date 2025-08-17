Άρης: Ανακοίνωσε την απόκτηση του πρωταθλητή NBA, Μπριν Φορμπς

Την σπουδαία μεταγραφή του σουτέρ Μπριν Φορμπς ολοκλήρωσε ο Άρης όπως έκανε γνωστό μέσω ανακοίνωσης τους οι “κιτρινόμαυροι” της Θεσσαλονίκης.

Οι Θεσσαλονικείς επισημοποίησαν προσθήκη του Αμερικανού σούτινγκ γκαρντ, ο οποίος έχει ένα δακτυλίδι πρωταθλητή στο ΝΒΑ, το οποίο το κατέκτησε το 2021 με τους Μπακς, ως συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο 32χρονος άσος είχε συμφωνήσει εδώ και καιρό με τους «κιτρινόμαυρους» και σήμερα απλά επισημοποιήθηκε το deal των δύο πλευρών.

Η ανακοίνωση του Άρη

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Bryn Forbes για την αγωνιστική περίοδο 2025-26.

Ο Bryn Forbes γεννήθηκε Στις 23 Ιουλίου του 1993 και με ύψος 1.88μ. αγωνίζεται στη θέση του σούτινγκ γκαρντ.

Ο 32χρονος άσος έχει στεφθεί πρωταθλητής ΝΒΑ το 2021, με τους Milwaukee Bucks του Γιάννη Αντετοκούνμπο, έχοντας μάλιστα ιδιαίτερα ενεργό ρόλο, αφού στη σεζόν μέτρησε 10 πόντους κατά μέσο όρο με το εντυπωσιακό 45% από τη γραμμή του τριπόντου.

Ο Forbes ξεκίνησε την κολεγιακή καριέρα του το 2012 στο Cleveland State. Την πρώτη χρονιά είχε 12.7 πόντους και 3.5 ριμπάουντ σε 32 αγώνες. Η δεύτερη χρονιά του ήταν καλύτερη, με 15.6 πόντους, 3.1 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ.

Το 2014 μεταπήδησε στο Michigan State και την πρώτη χρονιά του μέτρησε 8.5 πόντους και 1.4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, με 42.7% στο τρίποντο. Η τελευταία του σεζόν στο NCAA ήταν πολύ καλύτερη, με 14.4 πόντους και 48.1% από τη γραμμή του τριπόντου, 2.1 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ. Γνώρισε πολλές διακρίσεις, όπως η συμμετοχή στις USBWA All-District V 1st Team, Media All-Big Ten 2nd Team, Coaches All-Big Ten 2nd Team και PIT All-Tournament Team.

Το καλοκαίρι του 2016 κέρδισε μία θέση στο ρόστερ των San Antonio Spurs, αφού σε μία από τις προπονήσεις πέτυχε 77/100 τρίποντα, εντυπωσιάζοντας τον Gregg Popovich. Στην πρώτη του σεζόν αγωνίστηκε λίγο (36 αγώνες, 7.9 λεπτά, 2.6 πόντοι) και το 2017-18 είχε μεγαλύτερη συμμετοχή. Έμεινε στο παρκέ για 19 λεπτά ανά αγώνα, με 6.9 πόντους (39% στο τρίποντο), 1.4 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Ο χρόνος και ο ρόλος του συνέχισαν να αυξάνονται. Το 2018 ανανέωσε με τους Spurs και όντας βασικός σε 81 από τους 82 αγώνες που έπαιξε, είχε 11.8 πόντους με 42.6% στο τρίποντο, μαζί με 2.9 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ ανά αγώνα. Ανάλογη αποτελεσματικότητα είχε και τη σεζόν 2019-20 με τους Τεξανούς, με 11.2 πόντους και 39% από το τρίποντο, 2 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ. Στα πλέι οφ είχε 10.7 πόντους με 48.4% στο τρίποντο.

Το 2020 υπέγραψε στους Milwaukee Bucks με τους οποίους είχε μία επιτυχημένη σεζόν, φτάνοντας στην κατάκτηση του τίτλου. Μέτρησε 10 πόντους ανά αγώνα με ποσοστό – ρεκόρ στο τρίποντο, 45%. Στα πλέι οφ, αγωνίστηκε στους 20 από τους 23 αγώνες των Bucks, με 6.6 πόντους (και 37% από τη γραμμή του τριπόντου) σε 13’.7’’ συμμετοχής ανά ματς.

Το καλοκαίρι του 2021 επέστρεψε στους San Antonio Spurs. Έδωσε το «παρών» σε 40 αγώνες, πετυχαίνοντας 9.1 πόντους σε μόλις 16’.9’’, πριν μεταγραφεί στους Denver Nuggets. Στους «Σβώλους» μέτρησε 8.6 πόντους σε 17’4’’.

Τη σεζόν 2022-23 ο Forbes αγωνίστηκε στους Minnesota Timberwolves, μετρώντας 3.6 πόντους ανά αγώνα. Την περσινή σεζόν έπαιξε στο Πουέρτο Ρίκο. Ξεκίνησε τη χρονιά στη Santeros de Aguada, με την οποία είχε 21 πόντους με 50% στο τρίποντο, 2.2 ριμπάουντ, 3.5 ασίστ και 1.2 κλεψίματα. Στο δεύτερο μισό της σεζόν αγωνίστηκε στη Mets de Guaynabo, με 17.8 πόντους (44.1% από τη γραμμή του τριπόντου), 3.2 ριμπάουντ, 2.3 ασίστ και 1.3 κλεψίματα».