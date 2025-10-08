Άρης – Αμβούργο 98-76: Με την αύρα των Γκάλη και Σιάο έκανε το 2/2 στο Eurocup

Ο Άρης υπό το βλέμμα του Νίκου Γκάλη και του ιδιοκτήτη της Ρίτσαρντ Σιάο επικράτησε 98-76 και πήρε τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια στο Eurocup.

Ο Ελάιτζα Μήτρου-Λονγκ είχε 15 πόντους και 4 κερδισμένα φάουλ. Εξαιρετικός και ο Ρόνι Χάρελ, που προσέφερε 7 πόντους, 11 ριμπάουντ. Στους 16 πόντους (4/10 σουτ) και τις 5 ασίστ ο απολογισμός του Μπράις Τζόουνς. Ονειρικό ντεμπούτο με τη φανέλα του Άρη έκανε ο Παναγιώτης Λέφας, που προσέφερε 12 πόντους (3/4 τρίποντα) και 2 ασίστ σε 12’02” συμμετοχής.

Τα δεκάλεπτα: 20-14, 45-28, 70-45, 98-76

ΑΡΗΣ (Καράιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 15 (1), Χατζηλάμπρου 5 (1), Λέφας 13 (3/4 τρίποντα, 2 ασίστ), Τζόουνς 16 (3/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 7/8 βολές, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα, 3 λάθη), Φορμπς 8 (1/4 τρίποντα), Φόρεστερ 9 (3 ριμπάουντ), Πουλιανίτης 3 (1/4 τρίποντα), Γκιουζέλης 3 (1/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μποχωρίδης 9 (1/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη), Καζαμίας 6, Ίνοκ 4 (5 ριμπάουντ), Χάρελ 7 (1/3 τρίποντα, 11 ριμπάουντ)