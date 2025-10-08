Άρης – Αμβούργo: Θερμός εναγκαλισμός Ρίτσαρντ Σιάο με Νίκο Γκάλη
Μήνυμα ενότητας για τις διακρίσεις
Ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο σημειώθηκε πριν την έναρξη του αγώνα του Άρη με το Αμβούργο για την 2η αγωνιστική του Eurocup.
Ο εμβληματικός για τους «κιτρινόμαυρους» και το ελληνικό μπάσκετ, Νίκος Γκάλης, έφτασε λίγο μετά τις 19:30 στο «Nick Galis Hall», όπου έγινε δεκτός με θερμές εκδηλώσεις από τους φιλάθλους του Άρη.
Χαρακτηριστική ήταν και η κίνηση που έκανε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο, να σηκώσει το κινητό του για να βιντεοσκοπήσει την άφιξη του Νίκου Γκάλη.
Ελάχιστα αργότερα, δε, ο ασιατικής καταγωγής επικεφαλής των Θεσσαλονικέων κινήθηκε προς το μέρος του κορυφαίου Έλληνα καλαθοσφαιριστή και τον χαιρέτησε με θέρμη.
