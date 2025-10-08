Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άρης – Αμβούργo: Θερμός εναγκαλισμός Ρίτσαρντ Σιάο με Νίκο Γκάλη

Μήνυμα ενότητας για τις διακρίσεις

Άρης – Αμβούργo: Θερμός εναγκαλισμός Ρίτσαρντ Σιάο με Νίκο Γκάλη
(ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΚΙΡΔΗΣ / MEGA PRESS)
DEBATER NEWSROOM

Ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο σημειώθηκε πριν την έναρξη του αγώνα του Άρη με το Αμβούργο για την 2η αγωνιστική του Eurocup.

Ο εμβληματικός για τους «κιτρινόμαυρους» και το ελληνικό μπάσκετ, Νίκος Γκάλης, έφτασε λίγο μετά τις 19:30 στο «Nick Galis Hall», όπου έγινε δεκτός με θερμές εκδηλώσεις από τους φιλάθλους του Άρη.

Χαρακτηριστική ήταν και η κίνηση που έκανε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο, να σηκώσει το κινητό του για να βιντεοσκοπήσει την άφιξη του Νίκου Γκάλη.

Ελάχιστα αργότερα, δε, ο ασιατικής καταγωγής επικεφαλής των Θεσσαλονικέων κινήθηκε προς το μέρος του κορυφαίου Έλληνα καλαθοσφαιριστή και τον χαιρέτησε με θέρμη.





Ολυμπιακός: Νέο πρόβλημα ενόψει Ντουμπάι – Δεν προπονήθηκε ο Χολ

Έναν ακόμη «πονοκέφαλο» ενόψει του αγώνα με την Ντουμπάι BC έχει ο τεχνικός του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας. Συγκεκριμένα, ο Ντόντα Χολ δεν προπονήθηκε καθώς ταλαιπωρείται από ίωση και είναι αμφίβολος για την αναμέτρηση της Παρασκευής 10/10. Παράλληλα, ατομικό πρόγραμμα έκανε ο Εβαν Φουρνιέ αλλά και οι Σακίλ ΜακΚίσικ και Έβανς.

