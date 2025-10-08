Άρης – Αμβούργo: Θερμός εναγκαλισμός Ρίτσαρντ Σιάο με Νίκο Γκάλη

Ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο σημειώθηκε πριν την έναρξη του αγώνα του Άρη με το Αμβούργο για την 2η αγωνιστική του Eurocup.

Ο εμβληματικός για τους «κιτρινόμαυρους» και το ελληνικό μπάσκετ, Νίκος Γκάλης, έφτασε λίγο μετά τις 19:30 στο «Nick Galis Hall», όπου έγινε δεκτός με θερμές εκδηλώσεις από τους φιλάθλους του Άρη.

Χαρακτηριστική ήταν και η κίνηση που έκανε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο, να σηκώσει το κινητό του για να βιντεοσκοπήσει την άφιξη του Νίκου Γκάλη.

Ελάχιστα αργότερα, δε, ο ασιατικής καταγωγής επικεφαλής των Θεσσαλονικέων κινήθηκε προς το μέρος του κορυφαίου Έλληνα καλαθοσφαιριστή και τον χαιρέτησε με θέρμη.