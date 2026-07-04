Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήρι 3-2: Η παρέα του Μέσι κέρδισε στην παράταση τους σκληροτράχηλους Αφρικανούς και πέρασε στους “16”

Η Αργεντινή τα βρήκε «σκούρα» απέναντι στο εξαιρετικό και «σκληροτράχηλο» Πράσινο Ακρωτήρι, που ισοφάρισε δύο φορές κι οδήγησε τον αγώνα στην παράταση, όμως στο τέλος βρήκε τον τρόπο για να φτάσει στη νίκη με 3-2 στο έξτρα 30λεπτο (1-1 η κανονική διάρκεια), παίρνοντας με πολύ… κόπο το «εισιτήριο» για τους «16» του Μουντιάλ 2026, όπου θα αντιμετωπίσει την Αίγυπτο (7/7, 19:00).

Μετά το πρώτο 15λεπτο, η Αργεντινή άρχισε να ανεβάζει «στροφές» έχοντας δύο τελικές με τον Μέσι στο 15’ (λίγο άουτ) και στο 19’ (μπλόκαρε ο Βοζίνια). Στο 29’ ήρθε το γκολ για την «αλμπισελέστε», όταν από καταπληκτική ασίστ του Λισάντρο Μαρτίνες που «έκοψε» στα… δύο την άμυνα του Πράσινου Ακρωτηρίου, ο Μέσι έκανε ένα τρομερό κοντρόλ κι εκτέλεσε αμέσως για το 1-0 της Αργεντινής, φτάνοντας τα 20 γκολ σε Μουντιάλ!

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Στο 45’ ένα σουτ του Έντσο Φερνάντες βρήκε σε ετοιμότητα τον Βοζίνια, με το σκηνικό να αλλάζει άρδην στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου, όπου το Πράσινο Ακρωτήρι άρχισε να γίνεται πολύ πιο επικίνδυνο. Στο 53’ ο Εμιλιάνο Μαρτίνες απέκρουσε το σουτ του Ντερόι Ντουάρτε, όμως δεν μπόρεσε να κάνει το ίδιο και στο 59’, όταν ο επιθετικός της αφρικανικής ομάδας εκτέλεσε υποδειγματικά μετά απ’ την ασίστ του Μέντες, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Στη συνέχεια ανέλαβε… δράση ο Βοζίνια που έκανε απίθανες αποκρούσεις στις προσπάθειες του Μέσι στο 63’ και στο 72’ (απευθείας φάουλ), ενώ στο 81’ ο Πίκο Λόπες έσωσε σίγουρο γκολ μπροστά στην εστία του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Ο Βοζίνια «αρνήθηκε» ξανά το γκολ στο 90’+5’ στο απευθείας φάουλ του Μέσι, για να οδηγηθεί ο αγώνας στο έξτρα 30λεπτο. Εκεί η Αργεντινή μπήκε πιο δυνατά και στο 92’ έφτασε σε δεύτερο γκολ. Από κόρνερ του Μέσι, ο ΜακΆλιστερ πήρε την πρώτη κεφαλιά κι ο Λισάντρο Μαρτίνες με τρομερή εκτέλεση από πλάγια θέση έκανε το 2-1 για την Αργεντινή. Παρά το «σοκ» οι Αφρικανοί δεν τα… παράτησαν και στο 103’ έφεραν ξανά το ματς στα ίσα, με ένα ασύλληπτο σουτ του Λόπες Καμπράλ από πολύ πλάγια θέση που έκανε το 2-2, «παγώνοντας» ξανά την Αργεντινή!

Η λύση για την Αργεντινή ήρθε εντέλει από… αέρος και πάλι από έναν στόπερ της. Από κόρνερ του Μέσι στο 111’ ο Ρομέρο με κεφαλιά νίκησε τους πάντες στον αέρα κι έκανε το 3-2 με κεφαλιά, «λυτρώνοντας» την ομάδα του. Αντίστοιχα… λυτρωτική για την ομάδα του Σκαλόνι ήταν και η επέμβαση στο 116’ του Εμιλιάνο Μαρτίνες στο τρομερό απευθείας φάουλ του Λόπες Καμπράλ, χαρίζοντας τη νίκη και την πρόκριση στην ομάδα του.

Διαιτητής: Ντρου Φίσερ

Κίτρινες: 115’ Μοντιέλ – 68’ Λενίνι

Αποβολές: –

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (Λιονέλ Σκαλόνι): Εμιλιάνο Μαρτίνες, Μολίνα (104’ Μοντιέλ), Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνες, Μεδίνα (85’ λ.τρ. Ταλιαφίκο), ΜακΆλιστερ, Έντσο Φερνάντες, Ντε Πολ (84’ Παρέδες), Αλμάδα (64’ Ν. Γκονζάλες), Μέσι, Λαουτάρο Μαρτίνες (63’ Άλβαρες).

ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ (Μπουμπίστα): Βοζίνια, Μορέιρα, Πίκο, Ντίνεϊ, Καμπράλ (80’ Βαρέλα), Λενίνι (100’ Μπεντσιμόλ), Μέντες (80’ Γουίλι Σεμέδο), Ντερόι Ντουάρτε (100’ Γιανίκ Σεμέδο), Λάρος Ντουάρτε (67’ Μοντέιρο), Καμπράλ, Ντα Κόστα (67’ Λιβραμέντο).