Αποτελέσματα ΝΒΑ: Βαριά ήττα των Μπακς από τους Τίμπεργουλβς – Λεμπρόν και Ντόντσιτς «ξέραναν» τους Χοκς

Δεν τα κατάφεραν οι Μπακς κόντρα στους ανώτερους Τίμπεργουλβς, γνωρίζοντας την ήττα με 106-139. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν μπόρεσε να κάνει κάτι περισσότερο πέραν των 25 πόντων που σκόραρε.

Ο Έλληνας σταρ είχε 25 πόντους 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ και δεύτερος στο σκοράρισμα βρέθηκε ο Πόρτις με 14 πόντους και 7 ριμπάουντ για τα «ελάφια». Οι Τίμπεργουλβς από την άλλη είχαν σε καλή βραδιά τον Ράντλ που τελείωσε το παιχνίδι με 29 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ οι Χάιλαντ, Ρίντ και ΜακΝτάνιελς πρόσθεσαν στο σκορ (23,19 και 17 πόντους αντίστοιχα).

Οι Λος Άντζελες Λέικερς ξέχασαν γρήγορα την αναπάντεχη ήττα από τους Κίνγκς και προχώρησαν σε μια εντυπωσιακή νίκη με 141-114 απέναντι στους Ατλάντα Χοκς. Λεμπρρόν Τζέιμς και Λούκα Ντόντσιτς «αφύπνησαν» το παλιό καλό δίδυμο που είχαν συνηθίσει οι φίλαθλοι να παρακολουθούν.

Ο «βασιλιάς» είχε 31 πόντους, 9 ριμπάουντ και 10 ασίστ αγγίζοντας το «triple-double», ενώ ο Σλοβένος σκόραρε 27 πόντους με 5 ριμπάουντ και 12 ασίστ. Απο πλευράς Χοκς προσπάθησαν να εναντιωθούν οι Αλεξάντερ Γουόκερ που είχε 26 πόντους και ο Σι Τζέι Μακόλουμ με 25.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του ΝΒΑ για την Τετάρτη 14/1: