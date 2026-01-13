Αποτελέσματα ΝΒΑ: Τρομεροί Ντερόζαν-Μόνκ «ξέραναν» τους Λέικερς – Ο Ντόντσιτς πάλευε μόνος του επιθετικά με 42 πόντους

Oι Σακραμέντο Κίνγκς υπερασπίστηκαν επιτυχώς την έδρα τους από τους Λος Άντζελες Λέικερς, επικρατώντας με 124-112. Λούκα Ντόντσιτς των 42 πόντων δεν ήταν αρκετός για να δει άσπρη μέρα το Λος Άντζελες.

Ο Σλοβένος παρότι πέτυχε 42 πόντους, 7 ριμπάουντ και 8 ασίστ έλαβε μικρή βοήθεια από την υπόλοιπη ομάδα επιθετικά, μιας και ο Λεμπρόν είχε 22 πόντους και επόμενος ήταν ο Ντεάντρε Άιτον με 13. Κακή αμυντική λειτουργία από τον Τζέι Ρέντικ, με την ομάδα του να στέκεται κατώτερη των περιστάσεων.

Το Σακραμέντο από την άλλη βρίσκονταν σε πολύ καλή μέρα και με τον Ντεμάρ Ντερόζαν οδηγό, 32 πόντους και 8 ασίστ, ακολούθησε και η υπόλοιπη ομάδα. Μόνκ πέτυχε 26, Γουέστμπρουκ πέτυχε 22 ενώ τελευταίος στο «πάρτι» ήταν ο Ζακ Λαβίν με 19.

Οι Λέικερς έκαναν την τρίτη συνεχόμενη ήττα τους και βρίσκονται πλέον στην 5η θέση της Δυτικής Περιφέρειας με σκορ 23-14. Οι Κίνγκς μετά το τραυματικό σερί 7 ηττών, πραγματοποίησαν την 2η συνεχόμενη νίκη τους και έφυγαν από την τελευταία θέση με σκορ 10-30.