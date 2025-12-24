Αποτελέσματα ΝΒΑ: Οι Σπερς λύγισαν τους Θάντερ με 120-110 – Επιτέλους νίκη για τους Μπακς κόντρα στους Πέισερς

Τρομερή εμφάνιση των Σαν Αντόνιο Σπέρς που υποχρέωσαν τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ στην 4η ήττα τους με 130-110. Οι Μιλγουόκι Μπακς επικράτησαν των Ιντιάνα Πέισερς με 94-111, έπειτα από 3 συνεχόμενες ήττες.

Παρά την υπερπροσπάθεια του Σέι Τζίλιους Αλεξάντερ που σκόραρε 33 πόντους να κρατήσει την ομάδα του στο παιχνίδι, οι Σπερς έβγαλαν χαρακτήρα και έκαναν την 4η σερί νίκη τους. Πολύ καλή εμφάνιση έκαναν οι Τζόνσον και Καστλ που σκόραραν 25 και 24 αντίστοιχα από πλευράς Σαν Αντόνιο, ενώ ο «Γουέμπι» κόλλησε στους 12.

Τι και αν δεν έχουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τα τελευταία αποτελέσματα έδειχναν την ολική κατάρρευση , οι Μπακς νίκησαν τους Πέισερς σε μία νίκη-δήλωση της ομάδας. Καθοριστικός ήταν ο Πόρτερ που σκόραρε 24, ενώ η εμφάνιση του Ρόλινς με 23 πόντους σφράγισε την νίκη.

Πλέον τα «ελάφια» βρίσκονται στην 11η θέση της Ανατολής με σκορ 12-18 με πρώτους τους φορμαρισμένους Πίστονς που έχουν 24-6.

Όλα τα αποτελέσματα των αγώνων ΝΒΑ 24/12: