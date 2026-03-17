Αποτελέσματα ΝΒΑ: Ντόντσιτς σφράγισε την 6η σερί νίκη των Λέικερς – «40άρης» Τζέιλεν Μπράουν έδωσε την νίκη στους Σέλτικς

Οι Λος Άντζελες Λέικερς επικράτησαν των Χιούστον Ρόκετς με 92-100, σε άλλο ένα «ρεσιτάλ» του Λούκα Ντόντιστς που έδωσε την 6η συνεχόμενη νίκη στην ομάδα του.

Ο Σλοβένος σταρ τελείωσε το ματς με 36 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ, στο 6ο συνεχόμενο ματς που βάζει πάνω από 30 πόντους. Ο Λεμπρόν Τζέιμς ακολούθησε με 18 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Ριβς έβαλε 15.

Από πλευράς Ρόκετς, ο Σμιθ ήταν πρώτος σκόρερ της ομάδας με 22 πόντους, με τον Τόμσον να ακολουθεί με 19 πόντους και 12 ριμπάουντ. Ο Κέβιν Ντουράντ είχε 18 πόντους και χωρίς τον «δίδυμό» του, Σενγκούν, δεν κατάφερε να βρει απάντηση στην επίθεση των Λέικερς.

Ο Τούρκος έμεινε εκτός λόγω τραυματισμού στην μέση, ενώ έχασε και την τελευταία προπόνηση πριν τον αγώνα. Είχε χάσει και τον αγώνα με τους Πέλικανς στις 14/03 και παραμένει άγνωστη η συμμετοχή του στο επόμενο ματς στις 19/03 ξανά με τους Λέικερς.

Οι Μπόστον Σέλτικς έχουν μεταμορφωθεί μετά την επιστροφή του Τζέισον Τέιτουμ, επικρατώντας και των Φίνιξ Σανς με 120-112. Ο 28χρονος σκόραρε 21 πόντους, είχε 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ όντας στην 5 εμφάνιση του μετά τον τραυματισμό στον αχίλλειο τένοντα. Στα παιχνίδια που έχει αγωνιστεί μέχρι στιγμής, οι Σέλτικς έχουν 4 νίκες και 1 ήττα.

Οι 41 πόντοι του Τζέιλεν Μπράουν ήταν καθοριστικοί, προσθέτοντας 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ στα στατιστικά του. «40ρης» ήταν και ο Ντέβιν Μπούκερ από την αντίπαλη όχθη, ο οποίος δεν κατάφερε να γλιτώσει την ομάδα του από την 2η σερί ήττα.

Οι Λέικερς παραμένουν στην 3η θέση της Δυτικής Περιφέρειας, οι Ρόκετς στην 4η θέση και οι Σέλτικς ανέβηκαν στην 2η θέση της Ανατολικής Περιφέρειας.

