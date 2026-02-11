Αποτελέσματα ΝΒΑ: Ήττα για τους Λέικερς από τους Σπερς – Τρίτο ματς χωρίς τον Ντόντσιτς

Δεύτερη συνεχόμενη ήττα για τους Λος Άνζελες Λέικερς, αυτή την φορά από τους Σαν Αντόνιο Σπερς με 108-136. Καταιγιστικός Ουεμπανιάμα έβαλε 40 πόντους, ανυπεράσπιστοι χωρίς Ντόντσιτς και Λεμπρόν οι Λέικερς.

Ο Γάλλος σούπερσταρ των Σπερς έβαλε πλόρη να ξεπεράσει το «career high» σε πόντους (50 πόντοι 14/11/25, κόντρα στους Γουίζαρντς), όμως σταμάτησε στους 40. Μάζεψε 12 ριμπάουντ και με 2 ασίστ ολοκλήρωσε μια καταπληκτική βραδιά, οδηγώντας τους Σπερς στην 37η νίκη τους.

Από πλευράς Λέικερς, οι απουσίες τους στοίχησαν καθώς εκτός από τον Λούκα Ντόντσιτς που είναι εκτός για τραυματισμό στον μηριαίο, ο Λεμπρόν τραυματίστηκε στο πόδι και δεν αγωνίστηκε. Αυτοί που έμειναν να υπερασπιστούν την έδρα τους ήταν ο Μπρόνι Τζέιμς Τζούνιορ, ο Κέναρντ και ο Τάιμ.

Ο γιός του «βασιλιά» σκόραρε 12 πόντους, ενώ 28 σκόραραν συνδιαστικά οι Κέναρντ και Τάιμ. Η απουσία του Σλοβένου σταρ έχει αρχίσει να γίνεται αισθητή στην ομάδα του Τζέι Ρέντικ, ο οποίος δεν έχει άλλες λύσεις στο παρκέ.

Ήταν η 21η ήττα των Λέικερς και καταττάσονται στην 5η θέση της Δυτικής Περιφέρειας. Οι Σπερς έκαναν την 5η συνεχόμενη νίκη τους και αρχίζουν να «τρομάζουν» τους Οκλαχόμα που βρίσκονται στην κορυφή.

Όλα τα αποτελέσματα του ΝΒΑ: