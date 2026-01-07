Αποτελέσματα NBA: Το δίδυμο Ντόντσιτς-Λεμπρόν ξαναχτυπά κόντρα στους Πέλικανς – 3η σερί νίκη για τους Λέικερς

Οι Λος Άντζελες Λέικερς επικράτησαν με 111-103 των Νιού Όρλεαν Πέλικανς, σε ένα παιχνίδι που οι Λούκα Ντόντσιτς και Λεμπρόν Τζέιμς είχαν ξανά κέφια.

Ο Σλοβένος γκαρντ σκόραρε σε άλλο ένα παιχνίδι 30 πόντους σε συνδιασμό με 10 ασίστ και έδωσε το σύνθημα νίκης για τους Λέικερς. Ο Λεμπρόν με την σειρά του πέτυχε και αυτός 30 με 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ, έχοντας μπει για τα καλά σε φόρμα με 3ο συνεχόμενο παιχνίδι με πάνω από 25 πόντους.

Από πλευράς Πέλικανς ο Μέρφι πάλευε μόνος στην επίθεση πετυχαίνοντας 42 πόντους, γεγονός που στο τέλος δεν αρκέστηκε. Ο Ντέρικ Κουίν έκανε επίσης πολυ καλή εμφάνιση με παραλίγο «triple-double» μετρώντας 10 πόντους, 13 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Μετά από 34 αγώνες οι Λέικερς βρίσκονται στην 3η θέση της Δυτικής Περιφέρειας με 23-11, πίσω από τους Σαν Αντόνιο Σπερς (25-11, 36 αγώνες) και τους πρωτοπόρους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (30-7, 37 αγώνες).

Υπόλοιπα αποτελέσματα για σήμερα 7/1: