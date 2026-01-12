Αποτελέσματα ΝΒΑ: Γιάννης εναντίον όλων στο Ντένβερ, ήττα για τους Μπακς – «Μπρα ντε φερ» Έντουρατς και Ουεμπανιάμα, νικητές οι Τίμπεργουλβς

Παρά την εκπληκτική εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο κόντρα στους ελλιπείς Νάγκετς, οι Μπακς γνώρισαν την ήττα με 108-104. Ουεμπανιάμα 29 πόντων τα βρήκε σκούρα κόντρα στον Έντουαρτς και την «αγέλη» του.

Ο Έλληνας φόργουορντ ήταν σαρωτικός με 31 πόντους, 8 ριμπάουντ και 11 ασίστ αγγίζοντας το «triple double».

Οι Νάγκετς παρότι δεν έχουν ακόμα στην διάθεσή τους τον Νικόλα Γιόκιτς, κατάφεραν να βρουν άκρη στα επιθετικά πλάνα των Μπακς και να κερδίσουν τον αγώνα. Χάρνταγουεϊ και Γκόρντον ήταν σε καλή μέρα βάζοντας 25 και 23 αντίστοιχα.

Τρομερό ματς στην Μινεσότα, με τους Τίμπεργουλβς να υπερασπίζονται την έδρα τους κόντρα στους Σαν Αντόνιο Σπερς, παίρνοντας την νίκη με 104-103.

Ο διεθνής σούπερσταρ των Σπερς, Βίκτορ Ουεμπανιάμα, ήταν ασταμάτητος με 29 πόντους και 7 ριμπάουντ, όμως ο Έντουαρτς δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Ο Αμερικάνος γκαρντ τελείωσε το παιχνίδι με 23 πόντους και σε συνδιασμό με τις καλές εμφανίσεις των Ντιβιντσένζο και Ρίντ, οι «λύκοι» κέρδισαν στην κόψη του ξυραφιού.

Η βαθμολογία της Δυτικής Περιφέρειας αλλάζει συνέχεια, με τους μόνους που δεν επηρεάζονται να είναι οι πρωτοπόροι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ. Στην δεύτερη θέση πέρασαν οι Σπερς παρά την ηττα στην Μινεσότα, ενώ ακολουθούν σε 3η και 4η θέση, Ντένβερ και Τίμπεργουλβς αντίστοιχα.

Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα των αγώνων για 12/1: