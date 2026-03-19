Αποτελέσματα ΝΒΑ: «Διαστημικό» δίδυμο Ντόντσιτς και Τζέιμς έδωσαν την νίκη στους Λέικερς – 10 σερί νίκες οι Θάντερ
Όλα τα αποτελέσματα ΝΒΑ για την Πέμπτη 19/03
Οι Λος Άντζελες Λέικερς επικράτησαν για 2η σερί παιχνίδι των Χιούστον Ρόκετς με 116-124, σε ένα ματς που ο Λούκα Ντόντσιτς και ο Λεμπρόν Τζέιμς ήταν ασταμάτητοι.
Ο Σλοβένος σταρ τελείωσε το παιχνίδι με 40 πόντους, 9 ριμπάουντ και 10 ασίστ συμπληρώνοντας 76 πόντους σε 2 παιχνίδια με τους Ρόκετς. Ο «βασιλιάς» ακολούθησε με 30 πόντους, 5 ριμπαόυντ και 2 ασίστ, διασύροντας την ομάδα από το Χιούστον.
Η επιστροφή του Σενγκούν δεν ήταν αυτή που θα ήθελε, καθώς σκόραρε 27 πόντους και «μοίρασε» 10 ασίστ στην 2 σερί ήττα της ομάδας του από τους Λέικερς. Ο Τόμσον ήταν επίσης σε καλό βράδυ με 26 πόντους και 11 ριμπάουντ, αλλά και ο Ντουράντ με 18.
Ασταμάτητοι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ «διέλυσαν» τους Μπρούκλιν Νετς με 92-121 και έφτασαν τις 10 σερί νίκες. Σέι Τζίλιους Αλεξάντερ και Μακέιν ήταν τρομεροί με 20 και 26 αντίστοιχα, φτάνοντας τις 55 νίκες της σεζόν.
Ο Ουίλσον έπαιζε μόνος του από πλευράς Νετς με 15 πόντους, φτάνοντας τις 52 ήττες σε 69 αγωνιστικές. Στην κορυφή οι Θάντερ δεν έχουν σκοπό να πέσουν, παρά την μικρή απόσταση που έχουν από τους Σπερς.
Όλα τα αποτελέσματα του ΝΒΑ:
- Μπόστον Σέλτικς – Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 120-99
- Ιντιάνα Πέισερς – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 119-127
- Μπρούκλιν Νετς – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 92-121
- Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Γιούτ Τζαζ 147-111
- Νιού Όρλεανς Πέλικανς – Λος Άντζελες Κλίπερς 124-109
- Σικάγο Μπούλς – Τορόντο Ράπτορς 109-139
- Μέμφις Γκρίζλις – Ντένβερ Νάγκετς 125-118
- Ντάλας Μάβερικς – Ατλάντα Χοκς 120-135
- Χιούστον Ρόκετς – Λος Άντζελες Λέικερς 116-124
