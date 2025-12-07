Απολαυστικός ο Νόβακ Τζόκοβιτς – Έπαιξε τένις με τηγάνι στο Καβούρι (Βίντεο – Φωτογραφίες)

Μυθικές στιγμές χάρισε ο σπουδαίος τενίστας Νόβακ Τζόκοβιτς το Σάββατο 6/12 στο Καβούρι.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Tennis24 κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο Kavouri Tennis Club o Σέρβος άσος είχε την ευκαιρία να παίξει τένις με μικρούς και μεγάλους.

Ο Τζόκοβιτς που ήταν εκεί για να παραλάβει τα παιδιά του, μπήκε στο court και δεν δίστασε να παίξει τένις ακόμα και με τηγάνι.