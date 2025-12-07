Απολαυστικός ο Νόβακ Τζόκοβιτς – Έπαιξε τένις με τηγάνι στο Καβούρι (Βίντεο – Φωτογραφίες)
Χάρισε πολλά χαμόγελα στα μικρά παιδιά
Μυθικές στιγμές χάρισε ο σπουδαίος τενίστας Νόβακ Τζόκοβιτς το Σάββατο 6/12 στο Καβούρι.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Tennis24 κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο Kavouri Tennis Club o Σέρβος άσος είχε την ευκαιρία να παίξει τένις με μικρούς και μεγάλους.
Ο Τζόκοβιτς που ήταν εκεί για να παραλάβει τα παιδιά του, μπήκε στο court και δεν δίστασε να παίξει τένις ακόμα και με τηγάνι.
Even legends get bored of regular rackets.
Novak Djokovic trying tennis… with a frying pan at Kavouri Tennis Club in Athens 🥘🎾🔥 pic.twitter.com/TL54mMuWER— Tennis24 (@tennis24gr) December 7, 2025
