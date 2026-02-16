Αποχωρεί ο Πέιν από την Παρτίζαν και επιστρέφει στο NBA – Ιστορική συμφωνία 1,8 εκατ. ευρώ για τους Σέρβους

Ακόμη μία απίστευτη εξέλιξη βίωσαν φέτος στην Παρτίζαν η οποία χάνει τον Κάμερον Πέιν που επιστρέφει στο NBA δύο μήνες μετά την έλευση του στην Σερβία και στην EuroLeague.

Όπως μεταδίδουν μέσα στις ΗΠΑ, ο Αμερικανός δεν θα ξανά φορέσει την «ασπρόμαυρη» φανέλα και μετακομίζει στη χώρα του για λογαριασμό των Σίξερς. Σύμφωνα με το «Telesport», πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές στην ιστορία του συλλόγου, με την Παρτίζαν να εισπράττει αποζημίωση ΄ύψους των 1.8 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο παίκτης έχει καταλήξει σε συμφωνία με την ομάδα της Φιλαδέλφεια, όπου θα παίξει μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο Κάμερον Πέιν σε 10 παιχνίδια στην EuroLeague μέτρησε κατά μέσο όρο 12.4 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ.