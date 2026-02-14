Θεωρείτε ότι θα έχει διάρκεια το θετικό κλίμα από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν;
Απίστευτος Φουρνιέ – Γιόρτασε με τρίγωνα Πανοράματος τον Άγιο Βαλεντίνο

Τρομερή ανάρτηση από τον Γάλλο

Απίστευτος Φουρνιέ – Γιόρτασε με τρίγωνα Πανοράματος τον Άγιο Βαλεντίνο
Τρομερή ανάρτηση από τον Εβάν Φουρνιέ αμέσως μετά τα «όργια» που οδήγησαν τον Ολυμπιακό στη νίκη κόντρα στον Ηρακλή.

O Γάλλος άσος μετά τον αγώνα θέλησε να γιορτάσει τον Άγιο Βαλεντίνο και το έκανε με ένα κουτί με Τρίγωνα Πανοράματος, κοινοποιώντας μια ξεκαρδιστική φωτογραφία στα social media.

«Η ευτυχία κρύβεται στα απλά πράγματα. Χαρούμενη ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου» ανέφερε.

