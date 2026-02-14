Απίστευτος Φουρνιέ – Γιόρτασε με τρίγωνα Πανοράματος τον Άγιο Βαλεντίνο

Τρομερή ανάρτηση από τον Εβάν Φουρνιέ αμέσως μετά τα «όργια» που οδήγησαν τον Ολυμπιακό στη νίκη κόντρα στον Ηρακλή.

O Γάλλος άσος μετά τον αγώνα θέλησε να γιορτάσει τον Άγιο Βαλεντίνο και το έκανε με ένα κουτί με Τρίγωνα Πανοράματος, κοινοποιώντας μια ξεκαρδιστική φωτογραφία στα social media.

True happiness lies in the simple things 🤣🤣 Happy Valentine’s day pic.twitter.com/VKtBBAdBhc— Evan Fournier (@EvanFourmizz) February 14, 2026

«Η ευτυχία κρύβεται στα απλά πράγματα. Χαρούμενη ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου» ανέφερε.