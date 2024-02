Απίστευτα όσα συνέβησαν στην αναμέτρηση Χάνσα Ρόστοκ-Αμβούργο στην Γερμανία καθώς ο αγώνας διεκόπη προσωρινά μετά την εισβολή από δυο αυτοκινητάκια με καπνογόνα.

Μόλις το αντιλήφθηκαν, μέλη της ασφάλειας του γηπέδου άρχισαν να… κυνηγούν τα αυτοκινητάκια, καταφέρνοντας τελικά να τα απομακρύνουν, έτσι ώστε να συνεχιστεί ο αγώνας.

Δείτε το βίντεο

Remote controlled cars have stormed the pitch in The Bundesliga.2 fixture between Hansa Rostock and Hamburg today😂😂 pic.twitter.com/WaoCJ3fywP