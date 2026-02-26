Ανησυχία στην Ρεάλ για τον τραυματισμό του Ασένσιο – Συγκρούστηκε στον αέρα με τον Καμαβινγκά (βίντεο)

Ανησυχία επικρατεί στην Ρεάλ Μαδρίτης καθώς, παρά την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες του Champions League, μετά τη νίκη της με 2-1 επί της Μπενφίκα, ο Ραούλ Ασένσιο κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από σύγκρουση με τον Καμαβινγκά.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο 77′ όταν ο αμυντικός της Ρεάλ Μαδρίτης σε μια διεκδίκηση της μπάλας, συγκρούστηκε με τον συμπαίκτη του και έμεινε στο έδαφος για μερικά λεπτά μέχρι να δεχθεί τις πρώτες βοήθειες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Brutal choque entre Raúl Asencio del Rosario y Camavinga.#Asencio #Camavinga pic.twitter.com/5ziWu3PRvx— FREDDY GUSTAVO BORJA BORJA (@FreddyGusBorjaB) February 26, 2026

Στη συνέχεια το ιατρικό επιτελείο τοποθέτησε κολάρο στον αυχένα του και τον απομάκρυνε με φορείο, με τον τραυματισμό του να προκαλεί ανησυχία.

🚑 ¡Asencio abandona el Bernabéu en ambulancia tras el choque con Camavinga!



📹 @marcosdlarocha pic.twitter.com/yfaLqTfP4f February 25, 2026

Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, ο ποδοσφαιριστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις με τον ίδιο να έχει τις αισθήσεις του και την κατάστασή του να κρίνεται σταθερή.