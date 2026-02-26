Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ανησυχία στην Ρεάλ για τον τραυματισμό του Ασένσιο – Συγκρούστηκε στον αέρα με τον Καμαβινγκά (βίντεο)

Ο αμυντικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Ανησυχία στην Ρεάλ για τον τραυματισμό του Ασένσιο – Συγκρούστηκε στον αέρα με τον Καμαβινγκά (βίντεο)
Χρήστος Παπαδόπουλος

Ανησυχία επικρατεί στην Ρεάλ Μαδρίτης καθώς, παρά την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες του Champions League, μετά τη νίκη της με 2-1 επί της Μπενφίκα, ο Ραούλ Ασένσιο κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από σύγκρουση με τον Καμαβινγκά.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο 77′ όταν ο αμυντικός της Ρεάλ Μαδρίτης σε μια διεκδίκηση της μπάλας, συγκρούστηκε με τον συμπαίκτη του και έμεινε στο έδαφος για μερικά λεπτά μέχρι να δεχθεί τις πρώτες βοήθειες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια το ιατρικό επιτελείο τοποθέτησε κολάρο στον αυχένα του και τον απομάκρυνε με φορείο, με τον τραυματισμό του να προκαλεί ανησυχία.

Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, ο ποδοσφαιριστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις με τον ίδιο να έχει τις αισθήσεις του και την κατάστασή του να κρίνεται σταθερή.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ