Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ποια συνέπεια σας ανησυχεί περισσότερο;
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ποια συνέπεια σας ανησυχεί περισσότερο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ποια συνέπεια σας ανησυχεί περισσότερο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Champions League: Προβάδισμα πρόκρισης στα ημιτελικά για Μπάγερν Μονάχου και Άρσεναλ (Βίντεο)

Τα αποτελέσματα της Μεγάλης Τρίτης 7/4

Champions League: Προβάδισμα πρόκρισης στα ημιτελικά για Μπάγερν Μονάχου και Άρσεναλ (Βίντεο)
Γεράσιμος Λυμπέρης

Οι Μπάγερν Μονάχου και Άρσεναλ επικράτησαν για τα προημιτελικά του Champions League των Ρεάλ Μαδρίτης και Σπόρτινγκ αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα, οι Βαυαροί στο μεγάλο ντέρμπι νίκησαν με 2-1 (Ντίαζ 41′, Κέιν 46΄- Εμπαπέ 74΄) τους Ισπανούς εκτός έδρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Aπό την πλευρά της η Άρσεναλ με γκολ του Χάβερτζ στο 90+1΄νίκησε με 1-0 τη Σπόρτινγκ στη Λισαβόνα.

Στον πάγκο έμεινε ο Βαγιαννίδης για τους Πορτογάλους, ενώ ο Ιωαννίδης δεν αγωνίστηκε λόγω τραυματισμού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
