Champions League: Προβάδισμα πρόκρισης στα ημιτελικά για Μπάγερν Μονάχου και Άρσεναλ (Βίντεο)

Οι Μπάγερν Μονάχου και Άρσεναλ επικράτησαν για τα προημιτελικά του Champions League των Ρεάλ Μαδρίτης και Σπόρτινγκ αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα, οι Βαυαροί στο μεγάλο ντέρμπι νίκησαν με 2-1 (Ντίαζ 41′, Κέιν 46΄- Εμπαπέ 74΄) τους Ισπανούς εκτός έδρας.

Aπό την πλευρά της η Άρσεναλ με γκολ του Χάβερτζ στο 90+1΄νίκησε με 1-0 τη Σπόρτινγκ στη Λισαβόνα.

Στον πάγκο έμεινε ο Βαγιαννίδης για τους Πορτογάλους, ενώ ο Ιωαννίδης δεν αγωνίστηκε λόγω τραυματισμού.