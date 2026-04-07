Champions League: Προβάδισμα πρόκρισης στα ημιτελικά για Μπάγερν Μονάχου και Άρσεναλ (Βίντεο)
Τα αποτελέσματα της Μεγάλης Τρίτης 7/4
Οι Μπάγερν Μονάχου και Άρσεναλ επικράτησαν για τα προημιτελικά του Champions League των Ρεάλ Μαδρίτης και Σπόρτινγκ αντίστοιχα.
Συγκεκριμένα, οι Βαυαροί στο μεγάλο ντέρμπι νίκησαν με 2-1 (Ντίαζ 41′, Κέιν 46΄- Εμπαπέ 74΄) τους Ισπανούς εκτός έδρας.
Aπό την πλευρά της η Άρσεναλ με γκολ του Χάβερτζ στο 90+1΄νίκησε με 1-0 τη Σπόρτινγκ στη Λισαβόνα.
Στον πάγκο έμεινε ο Βαγιαννίδης για τους Πορτογάλους, ενώ ο Ιωαννίδης δεν αγωνίστηκε λόγω τραυματισμού.
