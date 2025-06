Ένταση ξέσπασε πριν την έναρξη της αναμέτρησης ανάμεσα στην Σερβία και την Αλβανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Συγκεκριμένα, οι δυο χώρες κοντράρονται στα Τίρανα, με τους οπαδούς της Αλβανίας να σκίζουν σημαία της Σερβίας, ενώ για την αναμέτρηση είναι στο πόδι περίπου 2.000 αστυνομικοί, ενώ έχει επιστρατευτεί ακόμη και η αντιτρομοκρατική.

