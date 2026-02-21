Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR: Μαζί στις εξέδρες οι οπαδοί των “αιωνίων” (εικόνα)

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός συγκρούονται για τον πρώτο μεγάλο τίτλο της χρονιάς σε λίγη ώρα με πάνω από 5.000 οπαδούς των δύο ομάδων να βρίσκονται στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού για τον τελικό του Allwyn Final 8.

Στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού βρέθηκαν οπαδοί και των δύο αιωνίων για αυτήν την σπουδαία αναμέτρηση και μάλιστα πολλού από αυτούς παρακολουθούν το παιχνίδι από το ίδιο πέταλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ