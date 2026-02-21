Η σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου θα υπονομεύσει τη φήμη και τη θέση της βασιλικής οικογένειας;
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR: Μαζί στις εξέδρες οι οπαδοί των “αιωνίων” (εικόνα)

Στο ίδιο πέταλο "κόκκινοι" και "πράσινοι"

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR: Μαζί στις εξέδρες οι οπαδοί των “αιωνίων” (εικόνα)
(ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
Αλέξανδρος Τσάκος
UPD: 19:53

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός συγκρούονται για τον πρώτο μεγάλο τίτλο της χρονιάς σε λίγη ώρα με πάνω από 5.000 οπαδούς των δύο ομάδων να βρίσκονται στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού για τον τελικό του Allwyn Final 8.

Στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού βρέθηκαν οπαδοί και των δύο αιωνίων για αυτήν την σπουδαία αναμέτρηση και μάλιστα πολλού από αυτούς παρακολουθούν το παιχνίδι από το ίδιο πέταλο.

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
(ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
