Ακίλε Πολονάρα: Επιτυχημένη η μεταμόσχευση μυελού των οστών – Η συγκινητική φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η μεταμόσχευση μυελού των οστών στον Ακίλε Πολονάρα και ο ίδιος έδωσε μήνυμα αισιοδοξίας μέσα από το νοσοκομείο.

Ο Πολονάρα, που δίνει μάχη απέναντι στην λευχαιμία για δεύτερη φορά ανέβασε μία φωτογραφία και έγραψε: “Μεταμόσχευση; Όλα ΟΚ”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ιταλός φόργουορντ διαγνώστηκε με λευχαιμία πριν λίγους μήνες, σταμάτησε το μπάσκετ και ξεκίνησε μία δύσκολη μάχη, έχοντας στο πλευρό του την οικογένεια του, αλλά και όλους τους φίλους του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Ο Πολονάρα ευελπιστεί ότι θα μπορεί να συνεχίσει την καριέρα του στα παρκέ καθώς έχει υπογράψει συμβόλαιο με τον ιταλική Σασάρι.