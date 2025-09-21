Αγώνας φιάσκο στη Γ’ Εθνική: Ο Θεσπρωτός ξεκίνησε με 9 παίκτες και τρεις αποχώρησαν μέσα σε ένα λεπτό

Ντροπιαστικές εικόνες για το ελληνικό ποδόσφαιρο σημειώθηκαν στο Σχηματάρι, στον αγώνα της τοπικής Αναγέννησης με τον Θεσπρωτό για τη Γ’ Εθνική.

Η ομάδα από την Ηγουμενίτσα εμφανίστηκε στο γήπεδο με μόλις 9 παίκτες, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα που δυσχεραίνουν τη συνέχεια της στο πρωτάθλημα.

Μέσα σε ένα μόλις λεπτό του αγώνα, τρεις ποδοσφαιριστές εγκατέλειψαν, δημιουργώντας μια τραγική εικόνα για τον αγώνα.

