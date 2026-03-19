ΑΕΛ Novibet: Κινείται νομικά κατά του Αμρ Ουάρντα – «Αβάσιμοι οι ισχυρισμοί του, να επιδείξει επιτέλους ωριμότητα»

Στα δικαστήρια η ΑΕΛ Novibet με τον πρώην ποδοσφαιριστή της, Αμρ Ουάρντα, οι οποίοι θα κινηθούν νομικά για τις δηλώσεις του Αιγύπτιου ότι: «δεν γίνεται να μην πληρώνονται οι παίκτες για τέσσερις – πέντε μήνες».

Ο 32χρονος το 2025 φόρεσε 8 φορές την φανέλα των «βυσσινή» μετρώντας 1 γκολ και 1 ασίστ, ενώ δεν κρύφτηκε σχετικά με την διαχείρηση της ομάδας όσον αφορά τις πληρωμές. Πλέον αγωνίζεται με την φανέλα του Ηρακλή, με τον οποίο πανηγύρισε την άνοδο στην πρώτη κατηγορία, όμως η ΑΕΛ δεν άφησε ατιμώρητες τις δηλώσεις του.

«Ο κ. Ουάρντα κατά τη διάρκεια της θητείας του στην ομάδα μας κλήθηκε επανειλημμένα σε απολογία για σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα», έγραψε η ΑΕΛ Novibet στην ανακοίνωσή της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΛ:

«Με αφορμή τις δηλώσεις του πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ, κ. Ουάρντα, η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet κρίνει απαραίτητο να θέσει τα πράγματα στη σωστή και πραγματική τους διάσταση. Οι προοπτικές παραμονής μας στη Stoiximan Super League, συνδέονται άμεσα με την απομάκρυνση ποδοσφαιριστών που δεν ανταποκρίνονται στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Ο κ. Ουάρντα κατά τη διάρκεια της θητείας του στην ομάδα μας κλήθηκε επανειλημμένα σε απολογία για σοβαρότατα πειθαρχικά παραπτώματα. Παρά τις διαρκείς διαβεβαιώσεις του για συμμόρφωση, απέτυχε κατ’ επανάληψη να ανταποκριθεί στις στοιχειώδεις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, καθιστώντας τη συνέχιση της συνεργασίας μας αδύνατη.

Η διοίκηση του έδειξε τον δρόμο της εξόδου στο τέλος του πρώτου γύρου, αφού προηγουμένως τον είχε αμείψει πλήρως και εμπρόθεσμα για το σύνολο των συμβατικών του υποχρεώσεων, υποχρεώσεων που ο ίδιος επέλεξε να αγνοεί. Η αγωνιστική του απόδοση υπήρξε ουσιαστικά ανύπαρκτη.

Το γεγονός αυτό δεν αποτελεί έκπληξη για την ελληνική ποδοσφαιρική κοινότητα, η οποία γνωρίζει καλά το προφίλ του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή, αφού στο ποδοσφαιρικό του διάβα με τη συμμετοχή του σε διάφορες ΠΑΕ, υπέπεσε σε σωρεία σοβαρότατων πειθαρχικών παραπτωμάτων που σχετίζονταν όχι μόνο με παραβάσεις των πειθαρχικών αθλητικών κανονισμών αλλά και για αδικήματα εκτός του ανωτέρω πλαισίου, γεγονός μάλιστα που του στοίχισε προς το παρόν, τη συμμετοχή του και στην Εθνική Ομάδα της Αιγύπτου.

Δυστυχώς, η ΠΑΕ μας διαπίστωσε όλα τα παραπάνω εμπράκτως, με τον χειρότερο τρόπο. Οι ισχυρισμοί του περί μη καταβολής αμοιβών στους ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ είναι αναληθείς και αβάσιμοι. Η διοίκηση διαθέτει πλήρη και αδιάσειστη τεκμηρίωση που καταρρίπτει κάθε σχετικό ισχυρισμό. Οι ποδοσφαιριστές μας, είτε κατά μόνας είτε εν συνόλω, είναι άλλωστε οι μόνοι αρμόδιοι για να επιβεβαιώσουν την αλήθεια των ισχυρισμών μας.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet έχει ηδη ακολουθήσει τη νομική οδό και θα εξαντλήσει όλα τα νόμιμα μέσα που διαθέτει για την προάσπιση της φήμης, και των εν εν γενεί συμφερόντων της ομάδας μας. Αναληθείς και συκοφαντικές δηλώσεις εις βάρος του συλλόγου δεν θα μείνουν ατιμώρητες.

Καλούμε τον κ. Ουάρντα να επιδείξει επιτέλους την ωριμότητα και την επαγγελματική σοβαρότητα που επιδεικνύουν ποδοσφαιριστές αντάξιοι της ιστορίας και του ονόματος της ομάδας μας ιδιότητες που, δυστυχώς, δεν επέδειξε ποτέ κατά τη σύντομη και άκαρπη παρουσία του στην ΑΕΛ».